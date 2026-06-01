China reforzará su control sobre la inversión exterior tras vetar el acuerdo Meta-Manus

Shanghái (China), 1 jun (EFE).- El Gobierno chino anunció este lunes que reforzará su control sobre las inversiones en el exterior, avanzando asimismo un marcaje más estrecho a la transferencia de tecnologías a otros países tras vetar la venta de la plataforma de inteligencia artificial (IA) Manus a la estadounidense Meta.

En su página web, el Consejo de Estado (el Ejecutivo del gigante asiático) publicó hoy una nueva normativa que regirá la inversión exterior a partir del próximo 1 de julio.

Si bien el texto habla del "derecho a tomar decisiones independientes y asumir sus propios riesgos" para los inversores, en el mismo artículo también les advierte de "no poner en peligro la seguridad nacional de China ni dañar los intereses nacionales".

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Asimismo, otro de los puntos clave de la ley es la prohibición de transferir tecnologías o datos de forma indirecta "mediante el envío de personal técnico al extranjero" o a través de asistencia técnica y programas de formación transfronterizos.

A este respecto, China "mejorará el sistema de revisión de la seguridad de las inversiones exteriores", llamando a llevar a cabo investigaciones sobre las transferencias de activos y capital "que puedan afectar a la seguridad nacional", y a las empresas e individuos que se vean afectadas por estas a "no negarse a colaborar ni obstaculizarlas".

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Para ello, las autoridades se proponen "reforzar el sistema de gestión de las inversiones exteriores, ajustar las regulaciones, implementar una supervisión exhaustiva de los procesos (...), reforzar el control y la prevención de riesgos, mejorar".

Acerca de las limitaciones, la normativa da poderes a diferentes organismos bajo el paraguas gubernamental para modificar las restricciones a la inversión con base e "las necesidades nacionales" o "al entorno de inversión y los niveles de riesgo de los países en cuestión".

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El Ejecutivo también apostará por las "alertas tempranas" sobre riesgos relacionados con la inversión y "recordará a los inversores sobre los riesgos y les guiará y asistirá a la hora de prevenirlos".

El texto especifica una serie de sanciones y penas para quienes infrinjan esta nueva normativa, que por ejemplo contemplan multas de hasta un 10 % de la cantidad total de inversión para quienes no cumplan con las órdenes de "rectificación" en caso de que las autoridades no aprueben el acuerdo.

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Esta nueva normativa se publica un mes después de que Pekín vetara el acuerdo por el cual Meta compraría la incipiente plataforma de IA Manus -fundada en China pero radicada en Singapur- por 2.000 millones de dólares, una operación poco habitual por implicar la compra de una tecnológica china por parte de un gigante estadounidense, en plena rivalidad entre ambas potencias.

A mediados de 2025, Manus había trasladado a Singapur a su personal radicado en China, en línea con una estrategia que ya han seguido otras firmas chinas con ambición global, como Shein, para reducir los riesgos geopolíticos de seguir operando desde el gigante asiático.

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La decisión de Pekín podría servir como advertencia a otras tecnológicas chinas con presencia exterior o aspiraciones globales sobre la utilidad de reubicarse en Singapur o en otros lugares para captar capital, cerrar operaciones con grupos extranjeros y escapar del escrutinio chino. EFE