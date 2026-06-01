MSI impulsa los videojuegos con Claw 8 EX AI+ y el procesador Intel Arc G3 Extreme

MSI ha presentado el equipo de juego portátil Claw 8 EX AI+, que está equipada con el procesador Intel Arc G3 Extreme y con el 'Modo Xbox', junto con una edición especial por su 40º aniversario y otra inspirada en la obra de van Gogh.

La compañía tecnológica ha acudido a Computex 2026 para presentar un portátil 'gaming' de edición limitada, Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, con el conmemora el 40º aniversario de la marca, que llega con el procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus y la GPU Nvidia GeForce RTX 5090 con 24 GB de GDDR7.

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Aparte, la feria taiwanesa también ha sido el escenario de presentación de Claw 8 EX AI+, que MSI ha calificado como la primera consola portátil 'gaming' del mundo con procesadores Intel Arc G3 Extreme, basado en la arquitectura gráfica Intel Xe y optimizada con XeSS 3 y Multi-Frame Generation para jugar a una alta velocidad de fotogramas y obtener una mejor capacidad de respuesta.

La consola cuenta con una pantalla de 8 pulgadas a 120 Hz con VRR, para unas imágenes fluidas y sin 'tearing', está alojada en un chasis rediseñado, que incorpora agarres ergonómicos y gatillos y joysticks de efecto Hall, junto con los bumpers mejorados y un D-pad sensible.

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El dispositivo también incorpora un nuevo motor lineal de alta gama, que una retroalimentación háptica, y el compatible con el 'Modo Xbox', que permite iniciar juegos rápidamente y reanudarlos sin interrupciones.

NUEVAS SERIES KATANA Y VENTURE

MSI también ha presentado dos nuevas series de ordenadores portátiles para 'gaming' con las que la marca busca satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.

En este contexto, la serie Katana utiliza una arquitectura orientada al rendimiento, para ofrecer una potencia fiable y experiencias de juego envolventes para los jugadores habituales. Por su parte, la serie Venture ofrece una solución equilibrada para el uso diario del ordenador.

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Dentro de Ventura, MSI ha integrado los procesadores Intel Core Ultra (serie 3) y ha diseñado la serie con un sistema de refrigeración robusto, para obtener un rendimiento estable y eficiente en una amplia variedad de situaciones, desde tareas de productividad y entretenimiento hasta trabajos creativos ligeros.

Las novedades de MSI también incluyen un nuevo portátil de la serie MSI Artisan, que combina tecnología de vanguardia con una artesanía exclusiva. El nuevo modelo, Prestige 14 Flip AI+ Edición Vincent van Gogh, se inspira en 'La noche estrellada' y 'La noche estrellada sobre el Ródano' del pintor neerlandés.

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