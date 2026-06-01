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Mauritania rescata frente a sus costas a cerca de 150 migrantes en una embarcación que salió de Gambia

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Las autoridades de Mauritania han anunciado el rescate de cerca de 150 migrantes en una embarcación localizada frente a sus costas tras iniciar su travesía en territorio de Gambia, en medio del aumento de los intentos de grupos de migrantes de llegar a las costas europeas a través de las Islas Canarias.

El Ministerio de Pesca e Infraestructuras Marítimas y Portuarias de Mauritania ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la embarcación fue localizada al norte de la capital, Nuakchot, antes de afirmar que en la misma iba 143 migrantes, entre ellos nueve niños.

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Así, ha resaltado que en la embarcación iban 88 gambianos, 44 senegaleses, ocho sierraleoneses, un guineano, un maliense y un nigeriano. "La Guardia Costera mauritana trató a todos los migrantes en línea con los procedimientos legales y humanitarios aplicables", ha zanjado.

Mauritania es uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años y las Islas Canarias como principal destino.

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La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.

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