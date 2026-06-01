El director ejecutivo de Nvidia afirma que "no tiene sentido" decir que la IA destruye empleo

Taipéi, 1 jun (EFE).- El director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, Jensen Huang, aseguró este lunes que "no tiene ningún sentido" decir que la inteligencia artificial (IA) esté destruyendo empleo, ya que el sector está contratando a cada vez más ingenieros de software.

Durante su discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores GTC de Nvidia en Taipéi, Huang explicó que 30 millones de desarrolladores de software representan, actualmente, alrededor de "3 billones de dólares" en salarios, y que su productividad es tres veces superior, alcanzando los 9 billones de dólares.

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"Este es el potencial, esta es la promesa de la IA. El número de ingenieros, en realidad, está aumentando. La gente habla de que la IA reduce empleos y eso no tiene ningún sentido, está provocando que se contrate a más ingenieros de software", manifestó el directivo de origen taiwanés al principio de su intervención.

"La razón para eso es muy simple: si puedes contratar a un ingeniero de software, puedes generar 9 billones de dólares en trabajo productivo, ¿por qué no ibas a contratar a más ingenieros?", agregó.

Las declaraciones del empresario se producen en un contexto de creciente preocupación respecto al impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, unos temores que trató de disipar al subrayar que la IA con impacto productivo real "ya ha llegado".

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"La IA ahora genera ganancias, la IA ahora genera PIB", subrayó Huang.

Taipéi, 1 jun (EFE).- Gigantes de la inteligencia artificial (IA) como OpenAI, Anthropic y SpaceXAi ya están explorando los usos de Vera, el nuevo procesador de Nvidia orientado a labores de IA agente, aseguró este lunes el director ejecutivo de esta última compañía, Jensen Huang.

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"Vera será la CPU (unidad central de procesamiento) más optimizada del mundo para la IA agente", aseguró el empresario durante su discurso de apertura de GTC Taipéi, la conferencia de desarrolladores de Nvidia, celebrada en coincidencia con Computex, una de las principales ferias tecnológicas del mundo.

Según la tecnológica, Vera -actualmente en plena producción- es capaz de completar tareas 1,8 veces más rápido que las CPU basadas en arquitecturas x86, el estándar que utilizan procesadores como los de Intel y AMD, y tiene un rendimiento y eficiencia energética superiores a los chips Grace, la generación anterior de Nvidia.

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"Esta es una CPU que el mundo nunca ha visto antes. La llamamos Vera. Esta es una CPU para agentes. Todas las CPU del pasado fueron construidas para humanos, esta ha sido construida para agentes", explicó Huang en una intervención de dos horas en la que presentó algunos de los principales avances de su compañía.

La IA agente es una evolución de los sistemas de inteligencia artificial que, además de generar respuestas como los modelos de lenguaje tradicionales, puede tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

"Las CPU para agentes tienen sus propios requisitos específicos, y nuestra Nvidia Vera es revolucionaria; está entrando en fase de producción, los pedidos ya están listos y va a dar lugar al lanzamiento de un producto más rápido y exitoso de la historia de nuestra compañía", aseveró el director ejecutivo de la firma.

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