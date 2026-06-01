La izquierda colombiana digiere la derrota y centra su esperanza en la segunda vuelta

Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato Iván Cepeda obtuvo este domingo el mejor resultado de la izquierda en la primera vuelta de una elección presidencial en Colombia pero ni siquiera eso logró encender la fiesta en la sede de su campaña, donde el primer lugar del ultraderechista Abelardo de la Espriella convirtió una noche que se esperaba de celebración en un ejercicio de contención y esperanza.

Los más de 9,6 millones de votos obtenidos por Cepeda, un millón más que los logrados hace cuatro años por el Pacto Histórico con el hoy presidente Gustavo Petro, no evitaron el sabor amargo entre sus seguidores tras quedar segundo con el 40,91 % de los sufragios.

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Eso porque De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con quien disputará la Presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio, recibió 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,73 %.

Los simpatizantes del candidato del Pacto Histórico, que se congregaron en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá para seguir el conteo, quedaron lejos de la euforia esperada cuando, pocos minutos después del cierre de las urnas, comenzaron a consolidarse los resultados.

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El conteo avanzó con el silencio del espacio, aún con sillas vacías, donde se evidenció la decepción entre los asistentes: aunque Cepeda mejoró el resultado obtenido por la izquierda en la primera vuelta presidencial de 2022, el crecimiento de De la Espriella eclipsó ese avance.

Aún así, los aplausos aparecían de forma esporádica y con el paso de las horas las consignas comenzaron a imponerse al descontento inicial.

"¡No pasarán!”, coreaban los asistentes, decididos a transmitir una imagen de resistencia pese a unos resultados alejados de las expectativas de la campaña.

Entre ellos estaba Edith Carrillo, militante del Pacto Histórico, quien explicó a EFE que acudió al acto para respaldar a Cepeda porque forma parte del movimiento político y comparte las propuestas que, según dijo, han venido impulsando durante los últimos cuatro años con el Gobierno de Petro.

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Carrillo reconoció que los resultados quedaron "por debajo de lo esperado", aunque destacó que el paso a la segunda vuelta mantiene intactas las opciones de la candidatura.

"Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, como siempre lo hemos hecho, hombro a hombro, persona a persona, cuerpo a cuerpo, para conquistar más corazones para el Pacto Histórico", afirmó.

Carrillo consideró además que el avance de la derecha era "inevitable" debido a la influencia de actores internacionales y a los recursos de los que, según dijo, dispone ese sector político.

Para esta militante, la clave de las próximas semanas, antes de la segunda vuelta, será volver al contacto directo con los votantes.

"Nosotros tenemos que ir a convencer y argumentar que estamos del lado de la verdad, de la razón y que tenemos los argumentos para construir este país de manera distinta", concluyó. EFE

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