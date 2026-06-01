Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 jun (10.00 GMT)

Madrid, 01 jun (EFE).-

Teherán.- El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que las "posiciones contradictorias" de Estados Unidos están alargando las negociaciones para poner fin a la guerra, que se producen en medio de “una profunda sospecha y desconfianza”.

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Teherán.- La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) dijo este lunes que respondió a una ofensiva de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.

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Estrecho de Ormuz,.- Imágenes difundidas por la agencia iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestran lo que este medio describe como "operaciones de patrulla y control en el Estrecho de Ormuz con lanchas de la Guardia Revolucionaria en los últimos días".

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Nueva Delhi.- El líder golpista de Birmania, Min Aung Hlaing, se reúne este lunes en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, en su primer viaje internacional desde su investidura como jefe de Estado, tras unas elecciones sin oposición, y en medio de la pretendida transición política del régimen, que en los últimos meses trata de recomponer su imagen internacional.

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Taipéi.- El director ejecutivo de la compañía estadounidense Qualcomm, Cristiano Amon, auguró este lunes que el 2026 será un año dominado por la "inteligencia artificial (IA) agente", una tecnología que "ya está aquí" y que se extenderá a todos los dispositivos.

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Taipéi.- El director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, presentó este lunes RTX Spark, un nuevo "superchip" para ordenadores personales (PC) de Windows con el que la compañía busca desafiar el histórico dominio de Intel y AMD en este segmento.

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Madrid.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, participan en la presentación de la primera encíclica del papa León XIV, 'Magnifica Humanitas', dedicada al impacto de la tecnología en nuestras sociedades, en el trabajo, en la política y en la dignidad humana.

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Valverde/El Hierro (España).- "¡Ay de nosotros si convertimos los mares en cementerios donde muere también la esperanza". En pocos lugares resuenan esas palabras de León XIV como lo hacen en El Hierro, la frontera a partir de la cual solo hay océano, y allí le agradecen que le hable al mundo desde Canarias.

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Barcelona/Madrid (España).- Las hermanas Cristina y Teresa del Hierro son dos jóvenes voluntarias que encarnan el relevo generacional de una Iglesia local que se prepara "al pie del cañón" para los eventos de la agenda papal en Cataluña: "Aquí tienen un pueblo que le espera".

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Madrid.- Ya casi está. Tras casi un año cerrado al público e invadido por excavadoras, montañas de tierra y metros y más metros de tuberías de colores, el proyecto de renovación de Jardín del Parterre de Aranjuez estará concluido a finales de junio.

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Cracovia (Polonia).- El Wieczysta, un club de Cracovia que hace apenas cuatro años competía en las ligas regionales, selló con una épica victoria en play offs su ascenso a la Ekstraklasa, la máxima categoría del fútbol polaco, y pasará a jugar con los grandes en un estadio "prestado" porque el suyo no llega a 1.400 asientos y ni siquiera tiene tejado.

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rmg/EFE

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