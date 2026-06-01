Cineteca Madrid programa en junio ciclos de Masao Adachi, Milagros Mumenthaler y Cinema Pride

Cineteca Madrid ha diseñado para el mes de junio una programación que incluye ciclos dedicados al cineasta japonés Masao Adachi y a la directora argentina Milagros Mumenthaler, además de una nueva edición de Cinema Pride, dentro de una cartelera que también incorpora estrenos, retrospectivas y encuentros profesionales en torno al cine independiente.

El espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ubicado en Matadero Madrid, propone este mes una selección de actividades centradas en el cine como herramienta de reflexión y creación contemporánea, con propuestas que abordan desde la experimentación formal hasta el compromiso social y político de las imágenes.

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Uno de los ejes de la programación, tal y como ha desgranado el Ayuntamiento en un comunicado, será el ciclo 'Laberintos', comisariado por el Colectivo Laberinto, integrado por Itzan Escamilla y Miguel Morillo, que plantea una reflexión sobre la figura del voyeur y la forma de mirar en la era digital.

El ciclo reúne ocho películas de cineastas como Olivier Assayas, Chantal Akerman, Ulrich Seidl, Michael Haneke, Sion Sono, Agustí Villaronga, Toshio Matsumoto y Mamoru Oshii, entre las que figuran títulos como 'Irma Vep', 'Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles', 'Animal Love', 'El vídeo de Benny', 'Love Exposure', 'Tras el cristal', 'Funeral Parade of Roses' y 'The Red Spectacles'.

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RETROSPECTIVA DE MASAO ADACHI

La programación incluye una retrospectiva dedicada al cineasta japonés Masao Adachi, considerado una de las figuras más radicales e influyentes del cine político contemporáneo.

Director, guionista y teórico, Adachi desarrolló una trayectoria marcada por la fusión entre cine y militancia política. Tras colaborar en su juventud con cineastas como Koji Wakamatsu y Nagisa Oshima, abandonó Japón en los años setenta para integrarse en la lucha de liberación palestina, permaneciendo más de dos décadas en Oriente Próximo antes de regresar a su país en el año 2000.

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El ciclo, organizado en colaboración con el investigador Go Hirasawa, repasa distintas etapas de su filmografía con títulos como 'Abortion', 'Female Student Guerilla', 'AKA Serial Killer' y 'Prisoner/Terrorist', y contará con videopresentaciones del propio cineasta.

MILAGROS MUMENTHALER Y CINEMA PRIDE 2026

Cineteca Madrid dedicará también un foco a la directora argentina Milagros Mumenthaler, cuya obra se caracteriza por una aproximación sensorial e intuitiva a la imagen, alejada de las estructuras narrativas convencionales.

El ciclo, organizado junto a ECAM Forum y Filmadrid, incluirá la proyección de tres de sus largometrajes: 'Las corrientes', 'La idea de un lago' y 'Abrir puertas y ventanas', y contará con una clase magistral impartida por la cineasta el 11 de junio.

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Además, en el marco de las celebraciones del Orgullo 2026, Cineteca Madrid acogerá una nueva edición de Cinema Pride, organizado por Fundación Triángulo en colaboración con QueerCineMad.

TAV FALCO, ESTRENOS Y ENCUENTROS PROFESIONALES

La programación de junio incluye por otro lado un foco dedicado al artista estadounidense Tav Falco, cuya obra se mueve entre el cine, la música, la fotografía y la performance.

Discípulo de William Eggleston y fundador de la banda Tav Falco's Panther Burns, su trayectoria se caracteriza por una estética vinculada al expresionismo, el cine mudo y los márgenes culturales.

El ciclo incluirá la proyección de 'The Urania Trilogy', su primer largometraje, el 20 de junio, en una sesión que contará con la presencia del artista.

La cartelera se completará con varios estrenos, entre ellos la trilogía 'Caseros e inquilinas', de Fernando Merinero, que se suma a una programación que combina cine de autor, propuestas experimentales y estrenos contemporáneos.

Asimismo, Cineteca Madrid acogerá la tercera edición de ECAM Forum, un encuentro profesional destinado a impulsar el cine independiente y el talento emergente, con la participación de creadores, productores y agentes del sector audiovisual.