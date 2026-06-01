Alice Campello y Álvaro Morata se reconcilian por sorpresa cinco meses después de su ruptura: "No puede vivir sin ella"

'Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio'. Un refrán que parece irle como anillo al dedo a Álvaro Morata y Alice Campello que, cinco meses después de la que creíamos que era su separación definitiva, y cuando todo apuntaba a que habrían formalizado su divorcio después de que el futbolista 'borrase' a la italiana de sus empresas patrimoniales, han sorprendido dándole una nueva oportunidad a su matrimonio.

Fue en agosto de 2024, siete años después de su romántica boda en Venecia, cuando anunciaban su primera ruptura a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Unidos por los cuatro hijos que tienen en común -los mellizos Alessandro y Leonardo (8), Edoardo (6) y Bella (4)- la pareja se reconciliaba inesperadamente tan solo cinco meses después, y juntos comenzaban una nueva vida en Turquía tras el fichaje del delantero por el Galatasaray.

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Más enamorados que nunca y tras darse cuenta de que el amor podía con todo y era suficiente para solucionar los problemas de desgaste en la convivencia que habían provocado su separación -en la que como ambos confesaron pesó demasiado el complicado momento anímico que estaban viviendo, ella por su depresión postparto tras el nacimiento de su hija; y él por su carrera deportiva- Alice y Álvaro regresaban al país natal de la influencer en verano de 2025 después de que el madrileño se convirtiese en nuevo jugador del Como 1907 italiano.

Y aunque todo parecía marchar viento en popa en su relación, a finales de ese mismo año volvían a surgir los rumores de crisis en la pareja, que se confirmaban en enero de 2026 cuando Morata dejaba el domicilio familiar para instalarse en una residencia cercana a la de sus hijos y su ya exmujer, confirmando que su segunda oportunidad no había podido ser y habían decidido emprender caminos separados.

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Sin embargo, y una vez más sus sentimientos están por encima de sus diferencias, y para sorpresa de propios y extraños porque se especulaba con que ya habrían firmado el divorcio, la pareja ha reaparecido de lo más cómplice y cariñosa en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde lejos de esconderse han dado rienda suelta a su amor haciendo pública su inesperada reconciliación.

Ha sido el periodista Javier de Hoyos el que ha compartido en sus redes sociales una reveladora imagen de Alice y Morata abrazados y sonrientes bailando al ritmo de las canciones del puertorriqueño; y, por si quedaba alguna duda -y después de que su entorno cercano haya revelado que "llevan un tiempo volviéndose a ver"- el futbolista ha confesado que efectivamente han decidido dar una nueva oportunidad a su matrimonio.

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"No puede vivir sin ella, es la mujer de su vida, la madre de sus hijos y tienen una familia tan bonita que eso provoca que haya pasado esto", ha transmitido al presentador de 'D'Corazón', reconociendo lo enamorado que está de la italiana y dejando entrever que al margen de sus sentimientos, han apostado una vez más por su amor por sus pequeños y la familia que han creado juntos.