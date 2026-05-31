El brote de ébola deja ya 43 muertos y 263 casos confirmados en República Democrática del Congo y Uganda

El director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya, ha anunciado este domingo que el brote de ébola que está asolando el norte de República Democrática del Congo y se ha extendido a Uganda deja ya 43 muertos y 263 casos confirmados desde su declaración hasta el pasado sábado.

En un editorial publicado por el 'Financial Times', Kaseya ha informado además de que hay ahora mismo más de 1.100 casos sospechosos que están bajo investigación en una crisis que se ha convertido en una prueba crucial para los países afectados, para la agencia que dirige y para la Unión Africana porque "el riesgo de propagación regional ya es una realidad".

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El doctor Kaseya, natural de RDC, no ha precisado el reparto de afectados pero la inmensa mayoría han sido identificados en su país. En su último balance, Naciones Unidas estimaba que la provincia congoleña de Ituri, epicentro de la enfermedad, concentraba el 88% de los casos confirmados. En Uganda se han notificado un total de nueve casos confirmados, incluyendo un fallecimiento.

Kaseya ha insistido en que el contexto está siendo un factor crítico en la propagación. Los combates entre el Ejército y las milicias del norte y noreste del país han provocado un "movimiento constante de la población a través de las permeables fronteras" entre RDC y la vecina Uganda. "Los sistemas de salud están saturados y, para esta cepa del virus, actualmente no existe ninguna vacuna autorizada ni tratamiento específico", ha avisado.

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra este fin de semana en Bunia, capital de la provincia de Ituri, para evaluar la situación de primera mano y reunirse con las autoridades sanitarias del país, con el ministro de Salud Roger Kamba a la cabeza.

En su primera rueda de prensa de este pasado sábado, Kamba se dio un plazo de "entre cuatro y seis meses" para "derrotar o contener el brote". El jefe de la OMS, por su parte, recordó la respuesta de RDC en brotes pasados y defendió que, aunque no existe vacuna conocida para la cepa del brote actual, la experiencia del país es ahora mismo la mejor arma.

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"Sabemos que se trata de una crisis bastante compleja, pero la RDC ya cuenta con una amplia experiencia en la lucha contra el virus. Confiamos en que podremos contener esta epidemia una vez más ", afirmó Tedros.