Trump se ofrece para sustituir en el escenario a los artistas que han renunciado al festival America250

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que tiene intención de ofrecerse como sustituto de los artistas "de tercera" que han cancelado su participación en el festival America250 previsto para el próximo miércoles, en el que se conmemora el 250º aniversario de la Declaración de Independencia estadounidenses.

"He ordenado a mis representantes estudiar si es posible hacer un acto de 'Estados Unidos Ha Vuelto' el próximo miércoles en Washington D.C. A la misma hora y el mismo sitio y con solo grandes patriotas invitados", ha explicado Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

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Trump ha explicado que comprende que "tengan una pájara" por su actuación del miércoles, "así que estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo entero, el hombre que atrae multitudes mayores que Elvis en su mejor momento y lo hace sin una guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie más y el hombre que según algunos es el mejor presidente de la historia, Donald J. Trump, para sustituir a estos 'artistas' de tercera fila tan bien pagados".

El mandatario ha argumentado que "hace dos años Estados Unidos estaba muerto" y que "ahora tiene el presidente 'más guay' del mundo entero". "No quiero a artistas que cobran demasiado y no son felices. Solo quiero estar rodeado por gente feliz, gente lista, gente exitosa y gente que sabe cómo ganar", ha remachado.

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Artistas como Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day o The Time and The Commodores han anunciado que no actuarán y muchos han alegado que les han engañado al no informarles sobre la naturaleza partidista del evento. Sí mantiene su participación Vanilla Ice.