Sonadas ausencias y presencias muy comentadas en la primera firma de libros de Alejandra Rubio: quién fue y quién no

Alejandra Rubio ha vivido su primera firma en la Feria del Libro de Madrid convertida en uno de los rostros más buscados del Retiro, entre la expectación por su debut literario y el foco puesto en quiénes la arropaban en un día tan señalado. La hija de Terelu Campos ha vuelto a congregar a las cámaras y a numerosos curiosos en torno a la caseta donde ha firmado ejemplares de su novela, en una jornada marcada tanto por los apoyos presentes como por las ausencias más comentadas de su entorno familiar.

Entre las presencias más destacadas, una de las imágenes del día la han protagonizado Carlo Costanzia y su padre. Ambos quisieron estar al lado de Alejandra en este nuevo paso de su carrera, consolidando así la imagen de familia unida que llevan tiempo proyectando. Carlo hijo se mantuvo muy pendiente de su pareja, convertido en su principal apoyo en plena combinación de promoción literaria y embarazo, mientras que Carlo Costanzia padre se dejó ver cercano y cariñoso, ejerciendo de suegro orgulloso y de futuro abuelo, dejando claro que respalda al cien por cien tanto el proyecto profesional de Alejandra como la llegada de la niña que esperan.

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En el reverso de la moneda, las sonadas ausencias llevaron el nombre de dos personas clave: Mar Flores y Terelu Campos. Ni la madre de Carlo ni la madre de Alejandra se dejaron ver por la caseta en esta firma, algo que no ha pasado desapercibido teniendo en cuenta el momento vital de la escritora y el eco mediático que rodea a la familia.

Entre las presencias, no ha sorprendido la de Aless Gibaja, íntimo amigo de la influencer, que acudió a apoyar a la joven y no dudó en comparar, con su habitual espontaneidad, las ventas de Alejandra con las de Mar Flores. "Ha vendido más Alejandra, ha vendido más, yo siempre apoyando a mi amiga", aseguraba, reivindicando el tirón del libro de la hija de Terelu. Aun así, el influencer reconocía que le gustaría ver una foto de reconciliación literaria: "Pues a mí me encantaría que viniera Mar, a mí me encantaría. De hecho, ella firma esta semana, ¿no?", dejaba caer, abriendo la puerta a un posible encuentro futuro entre ambas en el mismo escenario de la Feria.

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Otra presencia muy comentada fue la de Paty Sánchez-Flores, hija de Kike Sánchez Flores, que acudió a la Feria del Libro para arropar a su amiga Alejandra en este momento tan especial. En la recta final de su embarazo, Paty explicó cómo vive este periodo coincidiendo con el de su amiga: "Sí, bueno, yo ya estoy a punto de reventar, pero Ale está guapísima, la verdad". Sobre Carlo Costanzia fue rotunda: "Ay, yo es que lo amo. Te lo juro, me encantan como pareja. Me encanta él como chico, como hombre. Yo estoy ahí intentando hacer un poco de 'push' para que se casen ya". Entre risas, añadió su particular visión de futuro: "Pero bueno, ya se lo acabo de decir. Digo: mira, yo tengo un niño, tú vas a tener una niña. Aquí tiene que pasar algo. Ya veremos dentro de 10 años, pero aquí tienen que pasar cosas".

Preguntada por si ve boda cercana, Paty analizó el momento que viven Alejandra y Carlo: "Yo es que creo que están en un momento muy distinto al mío. Yo me acabo de casar y me he quedado embarazada, y yo creo que ellos se han puesto con el tema de los niños. Pero yo creo que llegará, porque yo creo que se quieren mucho, que están muy bien, y que no es todo lo que se ve, es mucho mejor lo que no se ve. O sea, que yo lo dejo ahí". Además, habló por primera vez de la novia de su padre, Blanca Romero: "Pues mira, es muy divertida, es súper divertida, es muy buena chica, la verdad. Creo que se quieren mucho y muy bien, entonces para mí mientras que se quieran bien es lo más importante", dijo, deseándoles lo mejor: "Por mí que duren lo que haga falta". Sobre por qué aún no conoce en persona a Lucía Rivera, pese a seguirse en redes, lo explicó con naturalidad: "No, no, porque es que ha estado en Australia, entonces nosotros entre que hemos viajado y tal... que ya yo creo que acaba de volver. Sí, entonces yo creo que dentro de poco tendremos todas la oportunidad de hacer un plan familiar".

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