Marián Mouriño: "Queremos que Iago Aspas se vaya por la puerta grande"

La presidenta del RC Celta de Vigo, Marián Mouriño, se mostró "muy orgullosa" de la temporada firmada por el conjunto gallego, clasificado de nuevo para competición europea gracias a la sexta plaza en LaLiga EA Sports y tras alcanzar además los cuartos de final de la Liga Europa, y reivindicó el crecimiento deportivo y estructural de un club que quiere seguir consolidándose "con identidad propia" y apoyado en la cantera, además de brindar el mejor adiós posible a su leyenda Iago Aspas.

En una entrevista a Europa Press, Mouriño aseguró que el objetivo del club es que Iago Aspas "se vaya por la puerta grande", después de renovar para la siguiente temporada antes de colgas las botas e incorporarse a la estructura del club, y admitió que "costará" imaginar un Celta sin el capitán celeste. "Lo convencimos para que estuviera un año más y para que pudiera despedirse poco a poco. Este año será de reconocimiento, de darle cariño y valor durante toda la temporada", explicó.

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Sobre Aspas, insistió en que seguirá ligado a la entidad muchos años más. "Le hemos hecho un contrato de tres años. Tiene uno más como jugador y luego se incorporará a la estructura del club. Creo que también le costaría mucho vivir lejos del Celta porque esta es su casa y su vida", señaló.

La dirigente, que recibió el premio a la mejor directiva en los VI Premios de la Mujer en el Deporte organizados por SPORT y Woman, calificó con un "10" la campaña del equipo, tanto por la clasificación europea como por el rendimiento competitivo mostrado durante toda la temporada. "Quién me iba a decir que íbamos a llegar a cuartos de la Europa League con un entrenador en su primer año en Europa y muchos jugadores viviendo por primera vez tres competiciones", destacó.

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En ese sentido, ensalzó especialmente el trabajo de Claudio Giráldez y su apuesta decidida por los jóvenes de la cantera. "No es casualidad. Es un trabajo de muchos años y Claudio ha sido valiente dándoles oportunidades y confianza. No solo a jugadores que ya conocía, sino también a otros que vienen por detrás", apuntó.

Mouriño reivindicó además el modelo formativo del club, recordando que el Celta Fortuna, el filial, es uno de los equipos más jóvenes de la categoría y que hasta siete juveniles han debutado esta temporada en Primera Federación. "Todo se trabaja en 360 grados para que los chavales puedan llegar arriba", resumió.

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ORGULLOSA DE VER AL 'PANDA' EN EL MUNDIAL

La presidenta celeste también celebró la presencia de Borja Iglesias en la convocatoria de España para el Mundial de 2026, además de la irrupción de Javi Rodríguez en el entorno de la selección. "Borja se lo merece. Ha hecho 14 goles, ha rendido de manera espectacular y transmite los valores del club. Y lo de Javi es una sorpresa muy merecida, porque ha tenido un rendimiento espectacular y representa perfectamente el trabajo de cantera", afirmó.

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Otro de los grandes pilares del futuro celeste pasa por el proyecto Celta360, una inversión estratégica para ampliar las infraestructuras deportivas y sociales de la entidad. Mouriño explicó que el objetivo es construir "un club más grande y más sólido" a través del crecimiento de la ciudad deportiva, con residencia, hotel, clínica, escuela internacional y nuevas oficinas.

"Somos un club que lleva muchos años apostando por la cantera y también por el fútbol femenino. Necesitábamos espacio para crecer", explicó la presidenta, convencida de que el club debe seguir desarrollándose para competir con entidades como la Real Sociedad o el Athletic Club.

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EL NUEVO BALAÍDOS, LISTO PARA EL MUNDIAL 2030

En esa línea, defendió la importancia estratégica de la remodelación de Balaídos y su aspiración de convertirse en sede del Mundial de 2030. "Balaídos 2030 supone ese crecimiento en infraestructuras que necesita el club. Veo estadios de 40.000 espectadores en equipos con los que queremos competir y pienso que, o crecemos, o el club no podrá hacerlo", argumentó.

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"Hoy Balaídos tiene unos 20.000 espectadores y con la grada de Gol llegará a 30.000, pero un estadio mundialista de 40.000 sería muy bueno para Vigo y también para el Celta", añadió.

Preguntada por el hecho de ser una de las pocas mujeres al frente de un club profesional, Mouriño evitó centrar el debate en el género y defendió que presidir un club "es muy difícil seas hombre o mujer". "Esto es un tema de capacidad, de querer y de atreverse. Estás en el foco todos los fines de semana y una ciudad entera evalúa tu trabajo constantemente", reflexionó.

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La presidenta recordó además la dureza de sus primeros meses al frente del club, marcados por numerosos cambios internos y decisiones complejas, entre ellas la destitución de Rafa Benítez. "Mi primer año fue muy complicado. Había muchos cambios y momentos difíciles", reconoció.

De cara al futuro inmediato, Mouriño pidió "tener siempre los pies en el suelo" pese al crecimiento deportivo del equipo. "Lo primero son 43 puntos y asegurar la permanencia, porque mantenerse en Primera no es fácil", advirtió.

En contraste, aseguró que uno de los momentos más emocionantes de su etapa llega cada vez que ve Balaídos lleno. "Cuando todo el estadio canta el himno se me ponen los pelos de punta", confesó. Finalmente, explicó que le gustaría dejar como legado "un club más grande" y un Balaídos lleno. "Que la gente recuerde que el estadio se llenó y que el Celta creció", concluyó.

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