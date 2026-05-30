La Policía Nacional detiene en Torrent a un hombre por presuntamente agredir a su pareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un hombre de 28 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras al parecer agredir física y psicológicamente a su pareja con la que acababa de tener un bebé, incluso cuando esta se encontraba en avanzado estado de gestación.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent, se iniciaron el pasado día 19, tras tener conocimiento de que una mujer en situación de vulnerabilidad y con un bebé lactante de dos meses estaría sufriendo constantes episodios de violencia física y psicológica por parte de su pareja, con la cual convivía en el mismo domicilio.

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Los agentes averiguaron que los malos tratos habrían comenzado en el momento en que la víctima se quedó embarazada, ya que al parecer, el hombre no quería que esta tuviera al bebé.

Llegó a agredirla físicamente en múltiples ocasiones, incluso cuando se encontraba en el octavo mes de gestación. La mujer tuvo que huir del domicilio y refugiarse en casa de una vecina para evitar que siguiera golpeándola, según ha informado Jefatura en un comunicado.

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Además, el varón utilizaba al menor para someter emocionalmente a la mujer, ya que la amenazaba con quitarle al bebé para que lo criara otra mujer. Ante tales hechos, los agentes localizaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, decretándose como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros, prohibiéndole todo tipo de comunicación y aproximación a la víctima.