'InnovAcción Juvenil', el proyecto que impulsa la empleabilidad de menores tutelados, logra las primeras inserciones

'InnovAcción Juvenil' es un proyecto puesto en marcha por Fundación Santa María la Real para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, acompañándolos en el proceso de transición hacia el mercado laboral, y que ha logrado ya sus primeras inserciones.

El proyecto puso en marcha en 2025 su primer piloto de innovación en la ciudad de Madrid, en el que participaron 23 jóvenes de 17 años, procedentes de países como Argelia, Egipto, Senegal o Marruecos. En su mayoría no habían finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

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A través de esta iniciativa, los participantes pudieron explorar distintas opciones profesionales y definir su proyecto vocacional en ámbitos con alta demanda, como la electricidad, la informática o la cocina. Como resultado, siete de las personas participantes ya han accedido al mercado laboral y el resto continúa avanzando en procesos de selección y entrevistas.

En el primer piloto, desarrollado en colaboración con el 'Programa Junco' de la Comunidad de Madrid y la empresa de inserción Hispaled, los participantes han mejorado sus competencias a nivel de comunicación, autoconocimiento para la búsqueda de empleo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el compromiso y la solidaridad.

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Actualmente, se están llevando a cabo dos itinerarios formativos más en León y Ourense, que han celebrado sus 'speed dating' con empresas, continuando así con las actividades programadas en el proyecto, dirigidas a impulsar su futuro laboral.

El proyecto se centra en jóvenes con trayectorias especialmente complejas: migrantes, extutelados, residentes en zonas rurales o pertenecientes a minorías étnicas. Además, trabajará con más de 60 profesionales del ámbito social y educativo, quienes recibirán formación y herramientas digitales para aplicar la metodología desarrollada.

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Entre las acciones destacadas del programa se encuentra un videopodcast participativo con jóvenes, empresas e influencers; píldoras audiovisuales y manuales digitales para la intervención, así como un evento final de transferencia para compartir resultados y buenas prácticas.

RED DE APOYO

Impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, en su Eje Prioritario 6, como proyecto de innovación social, esta iniciativa busca reducir barreras como el abandono escolar, la falta de oportunidades de formación adaptada, la escasa conexión con el tejido empresarial y la brecha entre la educación formal y las demandas del mercado laboral actual.

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"Han creado una red de apoyo entre ellos para trabajar de forma unida en la búsqueda de empleo, e incluso con respecto al idioma, que en ocasiones puede parecer una barrera, se convierten en mediadores entre las propias personas participantes", explican desde el equipo de Fundación Santa María la Real.

De cara al futuro, se desarrollarán 12 proyectos piloto en distintos puntos de España, que conectan educación, empleo y servicios sociales. Participarán más de 200 jóvenes, de entre 16 y 29 años, y se desarrollará hasta 2029 con diferentes acciones en torno a la investigación social, laboratorios de empleabilidad juvenil, fomento del emprendimiento y el autoempleo y perspectiva de género y diversidad.

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Este proyecto cuenta con la colaboración de entidades públicas y privadas a través de su 'Red de entidades', a la que pueden sumarse tanto organizaciones españolas como del resto de Europa. Formar parte de esta red permite conectar con agentes que comparten el compromiso por la inclusión social y la mejora de las oportunidades de la juventud vulnerable, además de promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, entre otras acciones.

Fundación Santa María la Real cuenta con amplia experiencia en el fomento de la empleabilidad desde su programa 'Lanzaderas de Empleo', y especialmente las destinadas a jóvenes, así como en el desarrollo de las competencias digitales y el empleo en su 'Oficina Virtual de Empleo Joven'. También posee siete años de experiencia en el emprendimiento social y sostenible para jóvenes de toda España con el programa 'Lánzate', impactando en más de 1.000 alumnos.

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