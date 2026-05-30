El cadáver de ballena muerta frente a isla danesa es remolcado a la playa para la autopsia

Berlín, 30 may (EFE).- La ballena jorobada que apareció muerta frente a la isla danesa de Anholt tras ser liberada en el mar del Norte a principios de mes, en una complicada y mediática operación de rescate tras quedarse varada durante más de dos meses en la costa alemana del mar Báltico, ha sido remolcada a la playa para su autopsia.

El cadáver de "Timmy" fue arrastrado este sábado hacia la playa con cuerdas y con ayuda de un vehículo, según las imágenes en directo transmitidas por el diario Bild.

La zona fue acordonada después de que la autoridad medioambiental danesa pidiera a los residentes y bañistas no acercarse a la ballena.

De acuerdo con el medio germano, partes de la ballena, como las barbas, fueron retiradas para enviarlas a las autoridades de protección del medioambiente.

La autopsia está prevista para la próxima semana.

El objetivo es sobre todo determinar la causa de la muerte de la ballena, porque el debate de la comunidad científica ha sido si el cetáceo podría haberse salvado o no.

Durante el polémico rescate de la ballena financiado por dos multimillonarios alemanes hubo varias voces expertas en contra de transportar a "Timmy" en una barcaza al mar del Norte, con el argumento de que las probabilidades de supervivencia eran muy escasas.

PUBLICIDAD

Los iniciadores de la operación y los responsables políticos alemanes de la región donde quedó varada la ballena, sin embargo, abogaban por intentar todo lo posible para salvar a "Timmy" y veterinarios documentaban que el cetáceo era apto para el transporte.

Finalmente fue hallada muerta frente a la costa danesa.

Durante más de dos semanas el cadáver, hinchado por los gases de la descomposición, estuvo flotando en el agua frente a la isla turística danesa, donde varios residentes temían que el mal olor y el riesgo de contaminación pudieran alejar a los visitantes.

PUBLICIDAD

La semana pasada fracasó un intento de transportar a la ballena al puerto de Grenaa.

Embarcaciones de la Agencia Danesa para el Uso Ecológico del Suelo y el Medio Ambiente Acuático, además de efectivos de las autoridades locales, trataron de remolcar sin éxito a aguas más profundas el cuerpo sin vida del animal.

De esta manera la necropsia se efectuará ahora en la playa de Anholt.

En marzo, la ballena había quedado varada en la costa alemana del Báltico.

Tras varios intentos infructuosos de rescatar al animal, que después de lograr liberarse en varias ocasiones volvió a quedar varado una y otra vez, las autoridades alemanas optaron por dejar morir al cetáceo, debido también a su estado debilitado.

No obstante, una mediática iniciativa privada lanzó un nuevo rescate del animal, que fue trasladado a una piscina instalada en una barcaza y transportado a través de aguas danesas para ser liberado en el mar del Norte.

Tanto expertos alemanes como daneses habían advertido desde un principio del probable fracaso de la operación y criticado que el rescate únicamente infligía más sufrimiento al animal. EFE