Agencias

Al menos 20 muertos y 33 heridos al volcar un camión con refugiados afganos en el este del país

Guardar
Imagen FIU5DUBM2FBG3O6IBNVGEX7QQI

Al menos 20 personas han muerto, entre ellas una decena de niños, y 33 han resultado heridas este sábado en el este de Afganistán al volcar un camión a rebosar de refugiados afganos que regresaban desde Pakistán, según el último balance de las autoridades talibán afganas recogido por la cadena nacional TOLO.

El siniestro ha ocurrido en la provincia oriental de Lagmán, donde el camión se salió de la carretera a la altura de la localidad de Qarghi.

Los heridos están siendo trasladados a hospitales de la provincia de Nangarhar, muchos en estado crítico, según ha informado el diario afgano Hasht e Subh.

A la espera de que las autoridades talibán terminen de esclarecer el incidente, el caótico tráfico en el país se ha visto agravado por el retorno masivo de refugiados afganos procedentes de países vecinos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía boliviana anula las órdenes de detención a dos líderes de las protestas con el diálogo en el aire

La Fiscalía boliviana anula las órdenes de detención a dos líderes de las protestas con el diálogo en el aire

El Líbano reitera su preocupación por la destrucción de la ofensiva militar israelí

Infobae

València impulsa un hackathon universitario para diseñar soluciones urbanas frente al calor extremo

València impulsa un hackathon universitario para diseñar soluciones urbanas frente al calor extremo

Manuel Tena, residente de Entrecantos, proyecto de cohousing senior en Tres Cantos (Madrid): "Hay convivencia con alma"

Manuel Tena, residente de Entrecantos, proyecto de cohousing senior en Tres Cantos (Madrid): "Hay convivencia con alma"

Aviso para fanáticos de Bad Bunny: 'Tira fotos', pero recicla las pilas

Infobae