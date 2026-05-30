Al menos 20 muertos y 33 heridos al volcar un camión con refugiados afganos en el este del país

Al menos 20 personas han muerto, entre ellas una decena de niños, y 33 han resultado heridas este sábado en el este de Afganistán al volcar un camión a rebosar de refugiados afganos que regresaban desde Pakistán, según el último balance de las autoridades talibán afganas recogido por la cadena nacional TOLO.

El siniestro ha ocurrido en la provincia oriental de Lagmán, donde el camión se salió de la carretera a la altura de la localidad de Qarghi.

Los heridos están siendo trasladados a hospitales de la provincia de Nangarhar, muchos en estado crítico, según ha informado el diario afgano Hasht e Subh.

A la espera de que las autoridades talibán terminen de esclarecer el incidente, el caótico tráfico en el país se ha visto agravado por el retorno masivo de refugiados afganos procedentes de países vecinos.