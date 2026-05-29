Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de cuatro localidades en Járkov y Dnipropetrovsk

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de cuatro localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.

"Las tropas rusas han liberado las localidades de Karaichnoye y Budarki, en Járkov, así como Novopidgorodne y Lisnoye, en Dnipropetrovsk", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado en redes sociales, sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado sobre la situación en el terreno.

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Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.