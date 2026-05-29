Fito Páez lanza videoclip protagonizado por Sofía Gala y dedicado a Adolfo Aristarain

Buenos Aires, 28 may (EFE).- El músico argentino Fito Páez lanzó este jueves el videoclip de su nueva canción 'Las fuerzas armadas del amor', protagonizado por la actriz Sofía Gala y que el cantante y compositor ha dedicado a la memoria del recientemente fallecido director de cine Adolfo Aristarain.

La primera imagen del clip muestra unas piernas derrotadas en una escalera y una mujer que pasa por allí, protagonizada por Sofía Gala, sin prestarle demasiada atención.

La idea y el guión del video son de Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y José Fogwill, este último, además, a cargo de la dirección.

Además de Sofía Gala, en el video aparecen varias personalidades de la cultura argentina, como los músicos Liliana Herrero y Daniel Melingo, entre otros.

'Las fuerzas armadas del amor' es uno de los temas de 'Shine', el más reciente disco publicado por Fito Paez, una obra que marca el renacer del artista tras el accidente que sufrió en Madrid en 2024, cuando sufrió múltiples fracturas al caer de una escalera.

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Según informó la agencia de prensa del artista en un comunicado, el videoclip lanzado este jueves "funciona como una síntesis de todo el proceso que le tocó atravesar a Páez, desde que tuvo el accidente, hasta que volvió a tocar y producir nueva música".

De acuerdo al comunicado, el video de 'Las fuerzas armadas del amor' está dedicado a la memoria de Adolfo Aristarain, quien fue amigo de Páez y que falleció el pasado 26 de abril, a los 82 años. EFE