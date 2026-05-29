El PIB de Francia se contrajo un 0,1% en el primer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Francia registró una contracción del 0,1% en los primeros tres meses de 2026, según la segunda lectura del dato publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

La caída de la actividad en la segunda mayor economía de la zona euro durante el primer trimestre implica una revisión a la baja de una décimas respecto de la lectura preliminar de Insee y una marcada desaceleración respecto del crecimiento del 0,2% observado en el cuarto trimestre de 2025.

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En concreto, el consumo de bienes disminuyó significativamente (-0,7% tras +0,5%), debido a la caída del consumo de energía, mientras que el consumo de servicios aumentó al mismo ritmo que en el trimestre anterior (+0,2%), lastrado por los servicios de alojamiento y alimentación, pero impulsado por los servicios inmobiliarios y, principalmente, por los servicios no mercantiles.

La formación bruta de capital fijo se redujo drásticamente (-0,6% tras +0,2%), principalmente debido al fuerte descenso en el sector de la construcción (-1,7%).

De su lado, las exportaciones cayeron drásticamente en el primer trimestre de 2026 (-3,5% tras +0,9%), debido a la disminución de las exportaciones aeronáuticas, mientras que las importaciones continuaron disminuyendo (-0,9% tras -1,0%).

Por otro lado, el instituto estadístico del país galo ha informado este viernes de que la tasa de inflación interanual se ha acelerado en mayo hasta el 2,4% desde el 2,2% del mes pasado, después de la energía haya subido un 16,8%, frente al 14,3% de abril, mientras que los alimentos frescos se han encarecido un 4,1% anual, por encima del 1,9% del mes anterior.

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En el caso del IPC armonizado, usado por Eurostat en sus estadísticas, la tasa de mayo se ha situado en el 2,8%, tres décimas por encima de la lectura del mes anterior.