El nuevo Gobierno húngaro condena el ataque ruso a Rumanía y pide unidad de OTAN y UE

Budapest, 29 may (EFE).- El primer ministro de Hungría, Péter Magyar condenó este viernes el ataque de un dron ruso que ha dejado dos heridos en Rumanía y dijo que este incidente evidencia la importancia de la unidad de los países de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un cambio de postura respecto a su antecesor, Viktor Orbán.

"El ataque con drones rusos (...) vuelve a poner de relieve que la unidad de Europa y de la NATO es hoy más importante que nunca", afirmó Magyar en un comunicado.

El primer ministro húngaro afirmó que su país condena categóricamente todo ataque que ponga en peligro a la población civil y que viole el territorio y el espacio aéreo de un Estado miembro soberano de la UE y de la OTAN.

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Orbán era considerado como el líder comunitario mejor aliado de Moscú y criticó habitualmente lo que consideraba "belicismo" de la UE por apoyar con armas y dinero a Ucrania para defenderse.

Tras su victoria electoral del pasado 12 de abril, Magyar afirmó que su Gobierno volverá a ser un aliado leal dentro de la UE y la OTAN.

En Rumanía vive una minoría húngara de al menos 1,2 millones de personas, lo que es fuente de conflictos entre los dos países, cuya densidad cambia en función de las tendencias políticas de ambos gobiernos. EFE