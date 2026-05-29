El alcalde de Carboneras anuncia que el Pleno votará la propuesta para anular la licencia del Algarrobico

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha anunciado que los miembros de la corporación municipal abordarán y votarán en un próximo Pleno la propuesta de acuerdo encaminada a anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico conforme al dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) que la declara "nula de pleno derecho".

En una nota, Hernández ha defendido que el Ayuntamiento "colabora y cumple estrictamente con lo que dicta la justicia en los diferentes procedimientos relacionados con el hotel de la playa de El Algarrobico", sentido en el que ha recordado que fue el Ayuntamiento el que solicitó el dictamen del órgano consultivo para avanzar en el proceso.

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"El siguiente paso será elevar dicha propuesta al Pleno municipal. De este modo, se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales de la corporación", ha apuntado el regidor que gobierna en minoría con el apoyo de cuatro concejales del PP frente a los seis del PSOE y dos concejales no adscritos.

Sin fecha aún para dicha sesión, Hernández ha recalcado la colaboración con la justicia frente a "interpretaciones malintencionadas" sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales relacionados con el hotel. En este sentido, ha asegurado que se actúa dentro de las "posibilidades materiales" y con "los recursos limitados" propios de un municipio "de 8.000 habitantes".

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"Esa misma mano tendida la hacemos extensiva al resto de administraciones públicas, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, a los que pedimos que actúen desde la lealtad institucional", ha añadido antes de advertir de que Carboneras "no puede seguir siendo la principal perjudicada por una situación" en la que "todas las administraciones" tienen "responsabilidad" y que "se ha dilatado excesivamente en el tiempo".

Con ello, ha animado a "trabajar juntos" para que "dentro de los pasos a seguir, se dé la mejor solución para el interés general" del municipio donde desde "hace décadas" se sufre este "gran problema".