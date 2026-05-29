Bruselas abrirá expediente a Bulgaria por déficit excesivo, tras solo 5 meses en eurozona

Varna (Bulgaria), 29 may (EFE).- El Gobierno búlgaro aseguró este viernes que la Comisión Europea (CE) va a abrir al país un expediente por déficit excesivo, del 3,5 % en 2025 y del 4 % este año, cinco meses después de que entrara en la eurozona.

"Tengo malas noticias desde Bruselas: la próxima semana, el 3 de junio, la Comisión Europea anunciará que Bulgaria entrará en un procedimiento por déficit excesivo y que quedaremos sujetos a la supervisión de las finanzas públicas", anunció el primer ministro, Rumen Radev, en un mensaje al Consejo de Ministro retransmitido por televisión.

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Radev se reunió el jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su primera visita a Bruselas desde que ganó las elecciones del 19 de abril, las octavas celebradas en cinco años.

La Comisión Europea informó el pasado 21 de mayo de que Bulgaria alcanzó un déficit del 3,5 % en 2025, y que la previsión es que suba al 4,1 % este año y al 4,3 % el siguiente, por encima del 3 % que establece el pacto de estabilidad de la UE.

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El país entró en la eurozona el pasado enero tras cumplir los criterios de inflación, estabilidad de la moneda, endeudamiento y déficit, que en 2024 fue del 3,1 %, ligeramente por encima del 3 %, previsto y presente, que es condición para entrar en la eurozona.

En 2025, cuando aún era presidente del país, Radev propuso celebrar un referéndum sobre la entrada del país en la eurozona, al considerar que el país no estaba preparado.

En su intervención de este viernes, el jefe del Gobierno acusó a los anteriores gobiernos (ocho en cinco años) de haber presentado informes manipulados sobre los datos económicos.

"Ahora llega el momento de las preguntas difíciles y la Comisión Europea preguntará por qué algunos mintieron", denunció Radev.

El anterior Gobierno argumentó al terminar su mandato el pasado mayo que el déficit previsto del 3,5 % para 2025 incluía medio punto porcentual de gasto en defensa, que no computaba a la hora de decidir si el país había superado el tope. EFE

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