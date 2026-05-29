Ben Gvir expresa su "pleno apoyo" a agentes y carceleros pese denuncia de violencia sexual

Jerusalén, 29 may (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono y antiárabe Itamar Ben Gvir, expresó este viernes su "pleno apoyo" a los agentes de Policía y empleados de prisiones, después de que la ONU incluyera a Israel en la lista negra de países que cometen violencia sexual en zonas de conflicto, según anunció ayer el embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

"Apoyamos plenamente a nuestra policía y a quienes luchan en las cárceles. El vergonzoso informe de la ONU demuestra una vez más que esta organización inútil ha perdido toda brújula moral", declaró Ben Gvir en X.

En su reproche, el ministro criticó que la ONU se atreviera a incluir en la misma lista "a los terroristas y a quienes los combaten", ya que el pasado mes de agosto apareció Hamás en este informe anual sobre violencia sexual relacionada con conflictos que es presentado al Consejo de Seguridad de la ONU.

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"Cuando Hamás y el ISIS están en la misma lista, no es Israel quien está en el banquillo de los acusados, sino la ONU", añadió.

El pasado 19 de mayo, la relatora de la ONU contra la tortura, Alice Jill Edwards, reveló según una nueva investigación al menos 33 casos de abusos sexuales contra palestinos detenidos en Israel, y otros 52 incidentes de diferentes formas de tortura y malos tratos.

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Israel no permite desde octubre de 2023 la supervisión o la visita de equipos independientes del Comité Internacional de la Cruz Roja a sus prisiones o centros de detención, en los que Ben Gvir ha instaurado un régimen de malos tratos, vejaciones, privación de higiene y alimento a los detenidos palestinos, según han documentado diferentes ONG como B'Tselem.

Más recientemente, el New York Times publicó una columna del periodista Nicholas Kristof detallando casos de violencia sexual ejercida por las fuerzas armadas y los colonos israelíes contra los palestinos, incluido el presunto uso de perros de combate adiestrados para violar a prisioneros. EFE

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