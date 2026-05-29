Ana Duato rompe su silencio para defender su inocencia tras el varapalo de la Audiencia Nacional

Horas después de que la Audiencia Nacional haya emitido una sentencia revocando la absolución de Ana Duato y su marido Miguel Ángel Bernardeu de los 7 delitos de fraude fiscal de los que estaba acusada en el marco del 'Caso Nummaria' -por los que se enfrentaba a una pena de 32 años de prisión- y haya ordenado la repetición de su juicio en otro tribunal competente, la protagonista de 'Cuéntame' ha emitido un contundente comunicado defendiendo su inocencia.

Como ha querido dejar claro, su sentencia absolutoria -en julio de 2025, después de "un calvario judicial de una década" ha expresado- fue "tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió" y ha acusado a la Agencia Tributaria de no permitir que siente jurisprudencia, apuntando que se le está 'castigando' por ser un personaje público después de que un tribunal "declarase mi inocencia de forma unánime".

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Insitiendo en que ha pagado todos sus impuestos, Ana ha asegurado que "nunca tuve ánimo de defraudar", apuntando que "a las personas públicas nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes desde tiempos de Lola Flores". "La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia", ha denunciado. "Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado", ha sentenciado, convencida de que una vez más podrá demostrar su inocencia.

Los magistrados han estimado íntegramente el recurso de apelación del abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la AN que en julio del año pasado les absolvió de presunto delito fiscal por defraudación del IRPF de los años 2010 a 2012, en el caso de Duato, y de 2011, en el de Bernardeau.

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En su sentencia, la Sala de Apelación considera que no están explicadas o motivadas suficientemente las afirmaciones de que no existió defraudación u ocultación, cuando los ingresos que percibió a través de una sociedad instrumental que ella misma creó con la ayuda del asesor dieron lugar a cuotas del IRPF inferiores a las que correspondía al declararse como renta vitalicia.

Un inesperado y duro revés para la actriz y su marido sobre la que el productor, visiblemente nervioso, no ha querido hacer declaraciones a la prensa a su llegada a su domicilio en la capital, intentando esquivar a las cámaras accediendo al lugar en dirección prohibida.

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