Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza

Berlín, 29 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán observa con "preocupación" la situación en Gaza, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declarase el jueves que ha ordenado al Ejército ocupar otro 10 % de la Franja de Gaza, hasta el 70 %, según dijo este viernes una portavoz.

En una rueda de prensa ordinaria en Berlín, la portavoz Kathrin Deschauer dijo que, de confirmarse los planes, esto dificultaría todavía más el suministro de una ayuda humanitaria adicional que es de "importancia vital" para la población civil del enclave palestino.

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La posición del Gobierno alemán es que "la división de Gaza no debe ser duradera y no debe consolidarse", remachó.

Por lo tanto, si Israel cumple con lo anunciado por Netanyahu, no estará actuando en consonancia con la línea que defiende Berlín, dijo Deschauer, la cual pasa por implementar el plan de paz de 20 puntos y la perspectiva de paz que emana de él.

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"Ésa es nuestra vara de medir", explicó la portavoz, que instó a ambas partes a adherirse al plan de 20 puntos, que prevé también, según recordó, el desarme del grupo islamista Hamás.

Netanyahu declaró este jueves que ha ordenado al Ejército ocupar el 70 % del territorio de Gaza, después de que las tropas israelíes pasaran de controlar de en torno al 52 %, al inicio de la tregua, al 60 % de la Franja en los últimos meses, pese a lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.

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"Ahora estamos en el 60 % de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50 %, ahora hemos avanzado al 60 %", dijo en un coloquio en Cisjordania ocupada, donde, tras ser interpelado por el público para que se ocupe la totalidad de la Franja, respondió: "Esperen, vayamos por orden. Primero el 70 %".

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