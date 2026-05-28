Presidente de Panamá espera que ley para multinacionales saque al país de lista de la UE

Ciudad de Panamá, 28 may (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, confió este jueves en que la nueva ley que establece un impuesto del 15 % sobre la renta bruta generada en el país a las multinacionales que no demuestren actividad económica prmita a Panamá salir de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.

Se trata del proyecto de Ley 641, conocido como ley de sustancia económica, aprobado el miércoles por 70 de los 71 diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para "hacerle frente a las llamadas empresas de papeles que no desarrollan actividades reales en el país, pero obtienen ingresos fuera de la jurisdicción nacional sin declararlos", como indicó un comunicado del Legislativo.

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La nueva norma "definitivamente, servirá de mucho ante las instancias correspondientes en Europa, que evaluará este y otros actos que estamos teniendo para limpiar la mesa y salir de esa lista lo antes posible", afirmó el jefe de Estado durante su conferencia de prensa semanal.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, afirmó al presentar la ley de sustancia económica en el Parlamento para su discusión, que esta es el elemento "más importante" de los que exige la UE para sacar a Panamá de su lista de jurisdicciones que no cooperan a nivel tributario, el único listado del bloque en la que permanece el país centroamericano.

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Champan dijo entonces que si esta ley era aprobada "en buena forma" por el Parlamento, el país podría salir de ese listado en la próxima revisión que harán los ministros de Economía del bloque europeo, en octubre, o a más tardar en la siguiente, en febrero de 2027.

El MEF señaló en la víspera, tras la aprobación de la ley, que "la nueva legislación reafirma el compromiso de Panamá con los estándares internacionales de transparencia fiscal y sustancia económica, consolidando al país como una jurisdicción confiable, moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales". EFE

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