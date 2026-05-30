Denuncian a un candidato presidencial colombiano por presunta violencia intrafamiliar

Bogotá, 30 may (EFE).- La esposa del polémico candidato presidencial colombiano Santiago Botero, Manuela Echeverri, lo denunció ante las autoridades por presunta violencia intrafamiliar horas antes de las elecciones y obtuvo medidas de protección de una Comisaría de Familia de Cartagena, según un documento oficial conocido este sábado.

La decisión fue tomada la víspera de las elecciones presidenciales de este domingo en las que Botero, un radical de extrema derecha que pregona el uso de la violencia y las armas de fuego contra la delincuencia, participa como candidato tras haber inscrito su aspiración mediante la recolección de firmas ciudadanas.

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El político y empresario, que se presenta como una figura antisistema y suele referirse a sus seguidores como "templarios", registra una intención de voto inferior al 1 % en las más recientes encuestas.

Según el auto emitido el 29 de mayo y divulgado hoy por medios locales, la esposa del candidato denunció "hechos de violencia en el contexto de la familia" presuntamente cometidos por Botero y advirtió que los últimos ocurrieron el jueves 28.

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Como respuesta, la Comisaría ordenó una serie de medidas para proteger a la mujer y a su hijo de diez meses, como cambiar las llaves y accesos al apartamento familiar y que estos fueran entregados exclusivamente a Echeverri, y ordenó impedir cualquier movimiento de bienes de la sociedad conyugal mientras avanza el proceso.

El documento también establece restricciones al candidato y señala que las autoridades pueden limitar su acceso a elementos "que puedan facilitar la agresión, como las armas de fuego".

Según relató a medios locales el comisario de familia Amín Sanabria Aislant, funcionarios intentaban este sábado ejecutar las medidas y permitir el ingreso de Echeverri a la vivienda después de que, según la denuncia, Botero impidiera que ella y su bebé entrasen al inmueble.

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El funcionario aseguró además que el procedimiento encontró resistencia por parte de Botero, quien se "atrincheró" dentro del apartamento mientras las autoridades intentaban cumplir la orden.

Por su parte, el abogado de Echeverri, Alberto Boek, afirmó que la denuncia fue presentada hace aproximadamente un mes y que posteriormente se registraron nuevos episodios de presunta violencia psicológica y económica.

La Comisaría citó tanto a Echeverri como a Botero para valoraciones psicológicas y para una audiencia dentro del proceso.

Hasta el momento, el candidato no se ha pronunciado públicamente sobre las medidas adoptadas por las autoridades ni sobre las acusaciones formuladas por su esposa.

Tras la polémica, en redes sociales se hizo viral un video de una entrevista de hace meses con la revista Semana en la que el candidato afirma que está dispuesto "a darle bala" a su padre, madre, hijo o esposa. EFE

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