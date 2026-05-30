Egipto busca acelerar mediación entre Israel y Hamás para iniciar segunda fase de tregua

El Cairo, 30 may (EFE).- Egipto ha invitado a una delegación del movimiento islamista palestino Hamás a acudir a El Cairo en los próximos días para reanudar las conversaciones sobre el paso a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel en octubre de 2025, según informó este sábado a EFE una fuente egipcia conocedora de las negociaciones.

La fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, indicó que se están llevando a cabo intensos contactos para organizar una nueva ronda de negociaciones antes de que concluya la semana, con el objetivo de evitar el colapso del acuerdo.

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Según la misma fuente, las gestiones egipcias se aceleraron tras los últimos ataques israelíes contra la Franja de Gaza y después de las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la intención del Ejército de tomar el control de aproximadamente el 70 % del territorio gazatí.

El informante consideró que esos planes contradicen el marco de paz anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió de que podrían poner en riesgo los esfuerzos de mediación en marcha.

Asimismo, señaló que Egipto ha mantenido contactos con mediadores y garantes en Catar y Turquía, además de con responsables de la Administración estadounidense, para impulsar el regreso de las partes a la mesa de negociaciones.

En este contexto, El Cairo ha elaborado un documento revisado que incorpora detalles adicionales y nuevas propuestas destinadas a superar el actual bloqueo y facilitar avances en las conversaciones, añadió la fuente sin aportar detalles sobre estos puntos.

Los mediadores de Egipto, Catar y Turquía consideran que las recientes declaraciones de Netanyahu sobre la ampliación de la presencia militar israelí en Gaza, así como la intensificación de las operaciones contra dirigentes de las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, responden principalmente a consideraciones políticas y electorales internas, según la misma fuente.

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Las negociaciones entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto con el apoyo de Catar y Estados Unidos, permanecen abiertas aunque atraviesan una fase especialmente compleja.

Hamás insiste en que Israel debe cumplir plenamente los compromisos de la primera fase del acuerdo antes de abordar la segunda, que contempla cuestiones sensibles como la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y el futuro del desarme del grupo palestino.

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Durante abril y mayo de este año, varias delegaciones de Hamás viajaron a la capital egipcia para discutir la aplicación del acuerdo, pero las diferencias entre ambas partes sobre las garantías de seguridad y la secuencia de los compromisos han impedido avances significativos.

Pese al estancamiento, Egipto continúa intensificando sus esfuerzos diplomáticos para evitar una ruptura definitiva del proceso y preservar el marco negociador alcanzado entre las partes. EFE