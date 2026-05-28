Israel decide "romper" con Guterres alegando la inclusión de sus fuerzas en un informe sobre abusos sexuales

El Gobierno israelí ha anunciado este jueves su decisión de "romper todos los lazos" con la oficina del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a quien acusa de tratar de crear una "falsa simetría" entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), alegando la inclusión de entidades israelíes en la lista de actores sospechosos de haber cometido violencia sexual en situaciones de conflicto.

"Dado que António Guterres ha optado por violar todos los estándares de honestidad, integridad y profesionalidad, Israel ha decidido romper todos los lazos con la Oficina del Secretario General y esperará hasta que se nombre a un nuevo secretario general de la ONU", ha declarado el Ministerio de Exteriores israelí en sus redes sociales, donde ha asegurado que ha "refutado de manera exhaustiva, minuciosa e inequívoca estas acusaciones".

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La cartera diplomática ha justificado su anuncio asegurando que Guterres ha incluido en su informe de este años sobre "violencia sexual relacionada con los conflictos" a organizaciones de Israel, una medida que ha tachado de "vergonzosa y absurda", si bien el escrito no se ha hecho público aún.

Así, ha considerado que se trata de "una prueba más de la verdadera naturaleza de la ONU: una organización politizada y corrupta que ha abandonado sus principios fundacionales y que tiene como misión principal atacar sistemáticamente a Israel".

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"Esta decisión es un ejemplo más de la hostilidad institucionalizada y de larga data de la ONU hacia Israel (...) Debe entenderse en su verdadero contexto: un intento de crear una falsa simetría entre Israel y las verdaderas atrocidades sexuales cometidas por Hamás. Esta es su única motivación", ha asegurado, aludiendo a que la milicia palestina fue incluida por esta causa en el informe divulgado el pasado año.

Israel ha responsabilizado a Guterres de lo que ha denominado como "farsa" y ha acusado al diplomático portugués de tratar de emplear sus últimos meses al frente de la Secretaría General --finaliza su mandato el 31 de diciembre de 2026-- en "fabricar acusaciones infundadas contra Israel, completamente desprovistas de cualquier fundamento fáctico". "Se trata del mismo Guterres que intentó 'contextualizar' la masacre del 7 de octubre, que encubrió la participación de empleados de la ONU en esas atrocidades y que ha arrastrado a la ONU a su punto más bajo", ha agregado.

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El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha declarado horas antes que la organización "ha incluido a Israel en la lista negra de violencia sexual en zonas de conflicto", recalcando que Hamás y Estado Islámico --que ha descrito como "las organizaciones más crueles del mundo"-- también figuran en ella.

"Se trata de una decisión política, alejada de los hechos y de la realidad. Israel ha presentado pruebas, documentos y respuestas detalladas a cada acusación. Invitamos a los representantes de la ONU a venir al terreno y examinar los hechos de cerca, y ellos, por supuesto, decidieron no hacerlo", ha afirmado en un vídeo difundido en sus redes sociales, donde ha afeado que "cuando los hechos no encajan en el discurso, en la ONU simplemente cambian el discurso" antes de prometer que seguirá "las calumnias en todos los foros posibles".

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Guterres, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, ya advirtió en agosto del pasado año de la "posible" inclusión de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad israelíes en el citado informe, al considerarlos "creíblemente sospechosos" de cometer violaciones contra prisioneros palestinos.

Lo hizo en una carta dirigida a Danon, y que éste mismo difundió en sus redes sociales, y en la que esgrimió "a la gran preocupación que suscitan los patrones de ciertas formas de violencia sexual que han sido documentados sistemáticamente por Naciones Unidas" por ambas entidades israelíes.

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Una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó en marzo de 2025 que "se ha producido un gran aumento de los delitos sexuales y de género perpetrados contra palestinos por miembros de las fuerzas de seguridad de Israel desde el 7 de octubre de 2023, con el objetivo de tomar represalias y castigarlos colectivamente" por los ataques cometidos ese día por Hamás.