El Gobierno chileno descarta privatizar Codelco, la mayor cuprífera del mundo

Santiago de Chile, 28 may (EFE).- El ministro de Minería de Chile, Daniel Mas, aseguró este jueves que el Gobierno no tiene entre sus planes privatizar Codelco, la mayor cuprífera del mundo, en la nueva etapa que inició la estatal con el economista Bernardo Fontaine como presidente del directorio.

"No estamos hablando de privatizar, sino de trabajar con privados, tal como lo hizo la administración de Máximo Pacheco, con más de 12 convenios con privados", dijo Mas a la salida del comité económico en La Moneda, sede de Gobierno.

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Las declaraciones se producen el mismo día que Fontaine encabeza su primera sesión de directorio en Codelco, tras ser designado hace dos semanas por el mandatario José Antonio Kast, en sustitución de Pacheco nombrado por la Administración anterior.

El secretario de Estado, que también ejerce como ministro de Economía, afirmó que en la empresa los ejes de la nueva etapa serán "seguridad, productividad y hacernos cargo de la deuda".

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El actual Gobierno, que asumió en marzo pasado, había manifestado su preocupación por el futuro de la compañía, cuya producción cayó en los últimos años "cerca del 20 %", pese a que se invirtieron alrededor de 17.000 millones de dólares desde 2022.

En su última junta de accionistas antes de dejar el cargo el pasado lunes, Pacheco aseguró que "Codelco no está en crisis" y que la minera "sigue siendo el mejor negocio para Chile", pero en el país se desencadenó un debate sobre la posibilidad de una privatización .

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En 2025, Codelco alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

La llegada de Fontaine a la corporación se produce cuando el precio del metal rojo está en máximos históricos y en medio de una investigación de la Fiscalía por la denuncia de eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción de cobre de Coldelco, que fue analizada en una auditoría interna.

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La cuprífera reconoció haber registrado una sobreproducción de cobre durante diciembre de 2025, de un total de 26.875 toneladas, contraviniendo las normas internas de la empresa, con la intención de cumplir metas de manera ficticia para el cobro de bonificaciones por parte de algunos ejecutivos.

El abultamiento, equivalente al 2 % de la producción, provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, además de iniciarse un proceso para la devolución de los incentivos y bonos de productividad. EFE

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