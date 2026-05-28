Ministros de Ecuador y Perú se reúnen en frontera para fortalecer lucha contra el crimen

Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y de Perú, Amadeo Flores, se reunieron este jueves en el municipio ecuatoriano de Arenillas, en la frontera entre ambos países, para fortalecer las acciones conjuntas contra la minería ilegal, el narcotráfico y otros delitos que se registran en la zona.

La cartera de Estado ecuatoriana catalogó a la reunión como "histórica" y "sin precedentes", que -señaló- se realizó por "voluntad política" del presidente Daniel Noboa.

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"Es la primera vez que ambos ministerios de Defensa se reúnen en territorio fronterizo para fortalecer una respuesta conjunta frente a amenazas que afectan la seguridad de los dos países", agregó la institución ecuatoriana.

En la cita también estuvieron altos mandos de las Fuerzas Armadas de ambos países.

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Loffredo señaló que uno de los objetivos del encuentro era "avanzar hacia las operaciones coordinadas tipo espejo" entre ambas fuerzas militares en "los sectores más sensibles" de la frontera común.

"Queremos robustecer el intercambio de información, mejorar la capacidad de respuesta y una mayor presencia en los puntos críticos de nuestra frontera y eso exige que Ecuador y Perú actúen juntos", añadió el ministro ecuatoriano.

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También indicó que la reunión marcó el inicio "de una nueva etapa de cooperación" en materia de defensa entre ambas naciones.

Mientras que el ministro peruano señaló que en hay desafíos vinculados a la seguridad que "ningún país puede resolver de forma aislada", como las amenazas del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal, por lo que la información que estaban compartiendo en esta jornada podía "construir un aporte para continuar impulsando acciones coordinadas en la frontera".

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Tras la cita, ambos ministros dijeron que llegaron a "grandes acuerdos" para "fortalecer la seguridad" en la frontera, sin dar más detalles, aunque sí señalaron que esperan volver a reunirse para seguir intercambiando información.

"Como Estados hermanos vamos a trabajar en conjunto para alcanzar la paz y la seguridad de todos", concluyó el ministro Flores. EFE

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