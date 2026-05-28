Condenado a 15 años de cárcel el joven acusado de planear un atentado en un concierto de Taylor Swift en Viena

Un tribunal de Austria ha condenado este jueves a un hombre de nacionalidad austriaca a pasar 15 años de cárcel por su participación en un plan para atentar contra el concierto que ofreció la cantante estadounidense Taylor Swift en la capital del país, Viena, en agosto de 2024.

El tribunal ha dictaminado de este modo al declarar culpable a un hombre de 21 años identificado como Beran A. de conspirar para llevar a cabo un atentado terrorista durante el concierto y de conformar una célula terrorista junto a otros dos varones.

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El procesado, austriaco de origen macedonio, admitió haber planeado un ataque en agosto de 2024 en el estado Ernst Happel de Viena, donde estaba previsto que tuvieran lugar las tres actuaciones de Swift. Todas ellas fueron canceladas por precacución, puesto que el joven fue detenido un día antes del primero de los conciertos programados.

De acuerdo a la Fiscalía, tenía la intención de llevar a cabo una masacre contra los seguidores de la cantante estadounidense empleando cuchillos y una bomba para, en boca del acusado, "librar la yihad".

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