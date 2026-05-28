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AV. Jannik Sinner cae eliminado en la segunda ronda de Roland Garros

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El tenista italiano Jannik Sinner cayó eliminado este jueves en la segunda ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras caer en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), que aprovechó el golpe de calor en el tercer parcial que sufrió el número uno del mundo para darle la vuelta a un partido que tenía prácticamente perdido.

El principal favorito a levantar el título de Roland Garros seguirá sin poder conseguir su primer triunfo en París y cerrar así su colección de 'grandes'. En una edición que parecía propicia para que se hiciera con la victoria, con su principal rival, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, y a la que llegaba después de hacer pleno de triunfos en los tres Masters 1000 de tierra --Montecarlo, Madrid y Roma--, el clima parisino se interpuso en su camino.

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El número uno del mundo tenía perfectamente encarrilado el choque con dos sets arriba (6-3, 6-2) y una ventaja considerable de 5-1 en el tercero, cuando empezó a sufrir por culpa de un golpe de calor que se volvió definitivo. Desde entonces, el parcial fue, primero, de seis juegos consecutivos para el argentino, y después, le dio continuidad para llevarse, también con contundencia (6-1, 6-1), las dos últimas mangas del encuentro.

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