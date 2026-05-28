Al menos 10 muertos en Zimbabue tras chocar un autobús con un camión

Nairobi, 28 may (EFE).- Al menos diez personas murieron en Zimbabue tras el choque de un autobús de 36 pasajeros con un camión de carga cerca de la localidad de Kwekwe (centro), informó la Policía.

El accidente tuvo lugar este miércoles a las 05:00 horas (03:00 GMT) en el kilómetro 110 de la carretera Gokwe-Kwekwe, donde el autobús intentó hacer un adelantamiento, según recogieron este jueves medios locales.

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Los siniestros de este tipo suceden a menudo en las carreteras de Zimbabue, donde el pasado 6 de mayo al menos 17 personas fallecieron y otras 45 resultaron heridas en la carretera que conecta Harare, capital de Zimbabue, con la localidad fronteriza de Nyamapanda.

Zimbabue, según datos publicados en enero de 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene la tasa de accidentes de tráfico mortales más elevada de África austral, con una media anual de 665 muertos y 10.000 heridos.

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La OMS estima que los conductores de autobuses y sus pasajeros representan un 50 % del total de muertes. EFE