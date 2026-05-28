Agentes de viajes argentinos visitan Cantabria para conocer su oferta de turismo de naturaleza

La Consejería de Turismo, a través de la empresa pública Cantur, ha organizado un viaje con turoperadores y agentes de viaje especializados en turismo de naturaleza procedentes de Argentina, con el objetivo de que conozcan la oferta turística de Cantabria y descubran las posibilidades que brinda como destino.

La acción promocional se realiza en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Buenos Aires e Iberia, a fin de promocionar el norte de la península en el país sudamericano, en el marco de la campaña internacional de Turespaña 'Think you know Spain. Think again', orientada a dar a conocer destinos españoles menos habituales.

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Dentro de esta misma campaña, Cantabria ya acogió el pasado mes de abril otro viaje de familiarización con profesionales turísticos de China.

En esta ocasión, seis representantes de agencias y turoperadores argentinos especializados en ecoturismo, además de una representante de la OET de Buenos Aires y un representante de Iberia integran el grupo.

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Durante su estancia, que se desarrolla del 27 al 31 de mayo, conocerán algunos de los principales atractivos turísticos de la comunidad autónoma siguiendo un itinerario confeccionado de acuerdo con el Plan de Marketing Turístico de Cantabria, así como la gastronomía vinculada a cada una de las zonas que irán visitando.

Han comenzado por Santander, donde se alojan, y este jueves visitan la Península y el Palacio de La Magdalena, además de que realizarán una visita guiada panorámica de la ciudad.

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También descubrirán el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde conocerán su modelo de educación, conservación e investigación. El itinerario continuará por la comarca de Liébana, donde tomarán el Teleférico de Fuente Dé, conocerán el Parque Nacional Picos de Europa, visitarán el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y pasearán por el pueblo de Potes, integrado en la asociación de 'Los Pueblos Más Bonitos de España'.

El programa incluye también una jornada por otras dos localidades pertenecientes a la misma asociación: Santillana del Mar y Comillas. Además de conocer las localidades, visitarán el Museo y Neocueva de Altamira y El Capricho de Gaudí. Finalmente, el grupo visitará la cueva de El Soplao y San Vicente de la Barquera antes de continuar su viaje hacia Asturias.

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