China acusa al Gobierno taiwanés de "apoyarse" en EE.UU. tras la pausa en venta de armas

Pekín, 27 may (EFE).- China acusó este miércoles al Gobierno taiwanés de "intentar buscar la independencia apoyándose en EE.UU." y "resistirse a la 'reunificación' mediante la fuerza", después de que Washington pausara la aprobación de un paquete de armas a la isla valorado en 14.000 millones de dólares.

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua reiteró que la oposición china a la venta de armamento estadounidense a la isla ha sido siempre "clara y firme" y aseguró que la estrategia del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) está "condenada al fracaso".

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Estas declaraciones llegan después de que el secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, afirmara la semana pasada que Washington decidió pausar una transferencia de armamento a Taiwán para garantizar suficientes reservas de misiles e interceptores destinadas a la campaña militar en Irán.

Según Cao, las ventas militares al extranjero podrían reanudarse más adelante, aunque la decisión final dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio.

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La suspensión se produjo además pocos días después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China: en una entrevista con Fox News, el mandatario republicano dejó en el aire la aprobación de un gran paquete de armas para Taiwán y calificó ese asunto como una "muy buena ficha de negociación" para Washington.

Por su parte, el Gobierno taiwanés aseguró este lunes no tener constancia de cambios en la política estadounidense sobre ventas de armas y reiteró que este tipo de adquisiciones son "necesarias" para mantener la seguridad y la estabilidad en el Estrecho.

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Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi en 1979 para establecerlas con Pekín, pero desde entonces mantiene vínculos no oficiales con la isla y continúa siendo su principal proveedor de armamento defensivo.

China considera Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una posición rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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