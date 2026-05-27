Ministro de Economía francés abre la puerta a gravar a TotalEnergies: "Yo no me opondré"

París, 27 may (EFE).- El ministro francés de Economía, Roland Lescure, abrió este miércoles la puerta a una posible sobretasa sobre los beneficios de TotalEnergies por el repunte de los precios del petróleo y la presión sobre las finanzas públicas. "Yo no me opondré", afirmó en una entrevista televisiva.

Aunque reiteró que el Gobierno no prevé aumentos de impuestos en el presupuesto, el ministro reconoció que el debate parlamentario sobre una contribución excepcional de las grandes empresas energéticas "tendrá lugar" y él no se opondrá, aunque advirtió de que una eventual tasa no constituirá "la fórmula mágica" para resolver el déficit público francés.

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En declaraciones a la televisión BMFTV, Lescure consideró "bienvenido" que la petrolera mantenga el tope a los precios en las gasolineras durante junio y defendió que las empresas beneficiadas por la crisis energética contribuyan al esfuerzo colectivo.

"Total va a ganar mucho dinero con esta crisis (...) que devuelva una parte de ese dinero a los franceses es algo positivo", afirmó.

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En paralelo, el Ejecutivo abrió este miércoles el nuevo sistema de ayudas al combustible para los conductores con mayores desplazamientos laborales. La ayuda, duplicada de 50 a 100 euros mensuales, estará disponible inicialmente durante dos meses para cerca de tres millones de personas.

Pese a la situación geopolítica, el ministro defendió la resiliencia de la economía francesa frente al deterioro del contexto internacional y rechazó los discursos alarmistas sobre una posible recesión.

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"No estoy aquí ni para vender sueños ni para anunciar catástrofes", señaló, al tiempo que reconoció que la economía se estancó en el primer trimestre.

Según explicó, factores coyunturales como un invierno más cálido y una caída temporal de las exportaciones de Airbus explican parte de la desaceleración.

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Pese al aumento de la inflación y de las quiebras empresariales, sostuvo que Francia "resiste" y sigue "mejor protegida" que otros países europeos.

"El consenso está en torno al 0,8 % de crecimiento y el Gobierno prevé un 0,9 %. No estamos ante una economía en recesión", afirmó.

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El ministro reconoció, no obstante, que serán necesarios "esfuerzos adicionales" para reducir el déficit público al 5 % en 2026 y mantener el objetivo de bajar del 3 % en 2029.

En ese sentido, defendió la necesidad de controlar el gasto público y pidió responsabilidad a todos los actores políticos durante el debate presupuestario.

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El ministro también insistió en que Francia debe acelerar la electrificación de la economía para reducir su dependencia del petróleo extranjero, en plena volatilidad geopolítica por las tensiones en Oriente Medio. "Estas crisis van a multiplicarse. Hay que aprovecharlas para electrificar Francia", declaró.

Por ello, defendió el despliegue de vehículos eléctricos y bombas de calor fabricadas en Francia, al tiempo que minimizó el riesgo de apagones o de escasez de carburante durante el verano. "Para los próximos dos meses estamos tranquilos", mantuvo. EFE

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