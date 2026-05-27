Agencias

Seúl vincula a Irán con el ataque al buque surcoreano en Ormuz y convoca al embajador

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Seúl, 27 may (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur dijo este miércoles que es "altamente probable" que el ataque registrado a comienzos de mayo contra un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Ormuz fuera realizado con misiles de fabricación iraní, y anunció que convocará al embajador de Irán en Seúl para protestar.

"El análisis técnico concluyó que es altamente probable que el proyectil no identificado sea un misil antibuque de la serie Noor desarrollado en Irán", dijo en una rueda de prensa el viceministro de Exteriores surcoreano, Park Yoon-joo.

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El responsable dijo que "varias pruebas apuntan a Irán", aunque rechazó responsabilizar totalmente al país del incidente y remarcó que es muy difícil establecer la "intencionalidad" del suceso.

Las autoridades surcoreanas presentaron este miércoles los resultados de la investigación del ataque, ocurrido el pasado 4 de mayo en el estratégico estrecho, donde cientos de embarcaciones se encuentran varadas desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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