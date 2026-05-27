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Abascal pide detener y juzgar a Sánchez y Zapatero y cree parte de "la mafia" a los que les "defienden y justifican"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este miércoles "detener y juzgar" a "la mafia" de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, y ha incluido en este grupo a todos los que "les defienden y justifican".

Así lo ha hecho tras trascender que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, para recabar información en el marco del caso de Leire Díez sobre una presunta trama de financiación ilegal de partido.

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En un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, Abascal ha ironizado con que "no pasa una semana, ni un día y es que ya ni una hora" sin que se conozcan "nuevos detalles de la mafia" del jefe del Ejecutivo y el expresidente. "Hay que detenerlos y hay que juzgarlos", ha reclamado, urgiendo a "recuperar una España decente".

"BASTA"

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Además, ha avisado de que los españoles "deben saber que todos aquellos que aún les están defendiendo y justificando desde distintos puestos nacionales e internacionales es únicamente porque forman parte de la misma mafia". "Basta", ha escrito en la citada red social.

También la cuenta oficial de Vox en X se ha hecho eco del registro, avisando de que "ninguna democracia seria resiste que la sede del partido en el Gobierno sea registrada por la Guardia Civil". Así, han vuelto a pedir elecciones y que los responsables rindan cuentas ante la Justicia.

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