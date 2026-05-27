Magyar viaja de nuevo a Bruselas para tratar de convencer a Von der Leyen del desbloqueo de 17.000 millones

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se reunirá este viernes en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un nuevo intento de desbloquear los 17.000 millones de euros en fondos europeos previstos para Hungría, pero que quedaron en suspenso por la deriva antidemocrática de su predecesor al frente del Gobierno húngaro, Víktor Orbán.

Es la segunda ocasión desde que ganó las elecciones en abril que Magyar visita la capital europea, pero es la primera en que lo hará como primer ministro, ya que la anterior se produjo antes de su investidura. Entonces, se buscó escenificar el acercamiento entre Bruselas y Hungría tras años de confrontación; pero concluyó con el mensaje claro de la Unión de que era necesario ver reformas concretas antes de dar pasos para liberar los fondos.

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Esta vez, y antes de la cita con Von der Leyen el viernes, el primer ministro húngaro aterrizará en Bruselas con una agenda de dos días, que arrancará este jueves con encuentros con el primer ministro de Bélgica, el ultranacionalista Bart de Wever, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El propio Magyar ha adelantado su agenda de reuniones en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que también ha asegurado que "todos" trabajan "para recuperar los miles de millones de euros de la UE" para su país.

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Fuentes del Ejecutivo comunitario han confirmado después la reunión del viernes con Von der Leyen "a primera hora de la tarde", aunque no han respondido a si la agenda se centrará en buscar el deshielo de las ayudas.

En concreto, las arcas comunitarias retienen un total de 17.000 millones de euros previstos para Hungría, aunque por razones y procesos distintos. Por un lado, Bruselas frenó en 2022 el desembolso de 7.600 millones de euros de fondos de cohesión --un tercio de lo asignado al país-- por violaciones sistemáticas del Estado de derecho, en especial en materia de lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública.

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Por otro lado, y más urgente por sus plazos, Bruselas mantiene paralizados los 10.400 millones de euros del fondo de recuperación post covid (NextGenerationEU) para Hungría, retenidos por las reformas antidemocráticas que ponen en riesgo el Estado de derecho y los intereses financieros de la Unión.

El desembolso de estas ayudas está condicionado a la adopción y puesta en marcha de reformas detalladas que el anterior Gobierno de Orbán se negó a asumir. Según las reglas del propio fondo, Hungría perderá estos fondos si no cumple con todas las reformas e hitos fijados en su plan de recuperación a más tardar el próximo 31 de agosto, aunque luego Bruselas tendría hasta diciembre para evaluar las peticiones de pago.

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