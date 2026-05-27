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La argentina Solana Sierra elimina a Paolini, finalista en Roland Garros y Wimbledon

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París, 27 may (EFE).- La argentina Solana Sierra, de 21 años, logró una victoria de prestigio al apear en la segunda ronda de Roland Garros a la italiana Jasmine Paolini, número 13 del mundo, finalista París y Wimbledon en 2024 y ganadora en WTA 1000 de Roma en 2025.

La sudamericana, 68º del mundo, se clasificó así a la tercera ronda de la arcilla parisina, donde se medirá a la rumana Sorana Cirstea con la meta de igualar su mejor participación en un Grand Slam, los octavos de final de Wimbledon en 2025.

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Sierra, quien se había impuesto en primera ronda a la británica Emma Raducanu -ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2021-, remontó un set adverso para ganar 3-6, 6-4 y 6-3, en dos horas y 10 minutos, en la pista Suzanne Lenglen, una de las principales del torneo.

En la tercera manga, Paolini, de 30 años, fue atendida por problemas físicos.

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