Ronaldo: "Presi, eres el mejor y vas a ser siempre el mejor"

Madrid, 27 may (EFE).- Ronaldo Nazario, exfutbolista del Real Madrid, apoyó a Florentino Pérez en su primer acto de campaña electoral antes de las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, del que dijo que es el mejor y será "siempre el mejor".

La leyenda brasileña subió a la tarima sobre la que Florentino Pérez dio su primer discurso como candidato. Duró cerca de veinte minutos y, después, Ronaldo, junto a otros exjugadores como Pirri (también presidente de honor del Real Madrid), Santiago Hernán Solari y Roberto Carlos, acompañó al candidato que peleará con Enrique Riquelme por ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

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Ronaldo, de forma espontánea, se acercó al atril y tuvo unas palabras para Florentino Pérez: "Digo algo aquí. Presi, eres el mejor, y vas a ser siempre el mejor. Todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por lo que has hecho. ¡Hala Madrid!", gritó entre el entusiasmo del auditorio principal del hotel Meliá Castilla, escenario en el que se celebró el acto.