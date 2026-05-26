Wall Street abre verde con la esperanza de un acuerdo EE.UU.-Irán por el estrecho de Ormuz

Nueva York, 26 may (EFE).- Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,33 %, mientras los inversores siguen a la espera de un potencial acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Oriente Medio.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 166 puntos, hasta los 50.746; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,56 %, hasta los 7.515 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,76 %, hasta los 26.544 puntos.

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La Bolsa de Nueva York continúa a la expectativa de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán con la esperanza de que ambos países lleguen a un pacto para reabrir el estrecho de Ormuz, incluso después de los ataques mutuos en la región.

Estados Unidos hundió dos buques de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según afirmó, intentaban colocar minas en el estrecho, y declaró que sus acciones fueron defensivas y que sigue respetando el alto el fuego.

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el martes que tomaría represalias "contra las violaciones del alto el fuego vigente", tras identificar y atacar drones estadounidenses y un caza F-35 que ingresaron al espacio aéreo del país.

En el plano corporativo, las tecnológicas volvieron a tirar del parqué. Micron crecía un 13,86 % después de que el banco de inversión UBS elevara el precio objetivo del fabricante de chips de memoria más del doble, argumentando la creciente adopción de acuerdos de suministro a largo plazo en la industria.

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Otras compañías tecnológicas como Dell empezaban la jornada con una subida del 4 %, mientras que HP anotaba una bajada del 3 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), a las 9:00 hora local (13:00 GMT), comenzó con una bajada de un 4,06 %, hasta los 92,68 dólares el barril, cuando existe entre los inversores esperanza de un pacto para reabrir el estrecho de Ormuz, incluso después de los ataques mutuos en la región.

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