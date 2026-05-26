Schnabel del BCE considera necesario subir los tipos de interés en junio en la eurozona

Fráncfort (Alemania), 26 may (EFE).- La miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel considera que es necesario subir en junio los tipos de interés en la zona del euro, actualmente en el 2%, para hacer frente a la inflación como consecuencia de la guerra en Irán.

"Desde la perspectiva actual, creo que será necesario un aumento de las tasas de interés en junio", dijo Schnabel a la agencia Reuters en una entrevista, publicada este martes.

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Asimismo, Schnabel enfatizó que las decisiones sobre los tipos de interés se tomarán reunión a reunión y dependerán de los datos al ser preguntada si tiene sentido una única subida del precio del dinero o si el BCE acometerá más posteriormente.

"En las próximas reuniones vamos a revaluar los datos y analizar si otra subida de los tipos de interés es apropiada. No nos comprometemos de antemano con ninguna trayectoria de tipos de interés en particular", añadió Schnabel.

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Rehusó comentar si la expectativas del mercado de que el BCE va a subir los tipos de interés este año tres veces se adelantan.

"El escenario económico base que tuvimos en marzo incorporó expectativas de mercado de dos subidas de los tipos de interés", se limitó a decir Schnabel en la entrevista,.

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"Somos nosotros quienes dirigimos el mercado. No es el mercado quien nos dirige", enfatizó Schnabel.

La miembro del comité ejecutivo del BCE considera que es necesaria una reacción de la política monetaria para hacer frente a la inflación como consecuencia de la guerra en Irán.

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"Incluso, si la guerra terminara hoy, ya se ha hecho mucho daño a la infraestructura global y las cadenas de suministro global. Por lo tanto, incluso en ese caso, creo que sería necesaria una reacción de política monetaria", afirmó la economista alemana.

Schnabel señaló que actualmente se produce "un impacto adverso en la oferta y esto representa siempre un dilema para la política monetaria porque puede haber una necesidad de endurecer la política monetaria pero, al mismo tiempo, eso exacerba el impacto negativo del impacto en la economía".

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"Dado el tamaño y la persistencia del impacto, en mi opinión, ignorarlo ya no es una opción", según Schnabel.

Porque, según destacó, el impacto aleja la inflación del objetivo del BCE, que es una tasa del 2 % a medio plazo, durante un periodo de tiempo significativo.

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La inflación ya ha subido en la zona del euro hasta el 3 % y va a subir hacia el 4 % a finales de año, según las expectativas del mercado, añadió Schnabel. EFE