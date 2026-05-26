Las empresas de servicios de seguridad y salud laboral facturan 1.540 millones en 2025, un 6,2% más

Las empresas de seguridad y salud laboral facturaron 1.540 millones de euros en 2025, cifra un 6,2% superior a la de 2024, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de Cesce.

Este incremento del 6,2% confirma la tendencia expansiva de este mercado en los últimos ejercicios, aunque con una leve desaceleración respecto al aumento del 7% registrado en 2024.

PUBLICIDAD

Según el informe, esta evolución positiva de las ventas de estas empresas se ha sustentado en la creciente incidencia de modelos externalizados frente a la prevención con recursos propios, y en la aparición de nuevas obligaciones normativas en materia preventiva.

"La creciente externalización por parte de las compañías ha afianzado la tendencia alcista del mercado, manteniéndose incluso en contextos de reducción de la siniestralidad laboral. Además, el alza de precios ha reforzado la dinámica favorable en los ingresos del sector", subraya Informa.

PUBLICIDAD

A corto y medio plazo, el informe apunta a crecimientos adicionales en el valor del mercado, sustentados en la mayor demanda de servicios preventivos y vigilancia derivada del envejecimiento poblacional, las nuevas exigencias normativas, la tendencia de contratación de servicios adicionales y la creciente externalización.

MÁS DE 320 EMPRESAS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS

PUBLICIDAD

El número de empresas de servicios de prevención ajenos (SPA) acreditadas se situaba en 324 en marzo de este año. Complementariamente, el sector integra a unas 180 empresas autorizadas para realizar auditorías de sistemas de prevención.

"La oferta de empresas dedicadas a la actividad sectorial continúa a la baja, reflejo del proceso de consolidación derivado de movimientos corporativos, especialmente desde la separación de los servicios de prevención propiedad de las mutuas y su posterior venta", subraya Informa.

PUBLICIDAD

Según el observatorio, el grado de concentración alcanza niveles significativos, con las cinco primeras empresas reuniendo el 67% de los ingresos globales en 2025.

La cuota conjunta correspondiente a los diez principales operadores se eleva hasta el 78%, "reflejando un mercado encabezado por un núcleo reducido de grandes corporaciones, frente a un conjunto atomizado de compañías de menor tamaño", señala el informe.

PUBLICIDAD