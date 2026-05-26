Muere una mujer tras ser golpeada por un parasol en restaurante de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 25 may (EFE).- Una mujer murió tras ser golpeada por un parasol cuando se encontraba en un restaurante, situado junto a un lago en Carolina del Sur, azotado por ráfagas de fuertes vientos, informaron este lunes las autoridades.

El accidente ocurrió el sábado por la noche en un restaurante situado a orillas del lago Marion, en Summerton, al noroeste de Charleston.

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La Oficina del Forense del condado de Clarendon informó este lunes que la víctima y su esposo se encontraban cenando en el patio del restaurante "cuando un repentino y fuerte viento arrancó una sombrilla de una mesa", golpeando a la mujer en la zona de la cabeza y el cuello.

La mujer fue declara muerta en el lugar del accidente. Las autoridades la identificaron como Dana Weinger, residente de Carolina del Sur, según información de la televisora WYFF.

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El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó de tormentas severas cerca del restaurante el fin de semana largo, en el que se celebra el Día de los Caídos en EE.UU. EFE