Hermano de Ollanta Humala reitera su apoyo al izquierdista Roberto Sánchez en Perú

Lima, 25 may (EFE).- El ultranacionalista militar retirado Antauro Humala reiteró este lunes su apoyo al candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, que disputará la segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori, y afirmó que en principio no tiene intención de ocupar cargos públicos en un eventual gobierno de su aliado electoral.

Humala señaló en una rueda de prensa que los únicos puntos convergentes entre Sánchez y él son la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la liberación del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la nacionalización de la reserva de gas de Camisea.

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El hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), con quien está enemistado, dijo que en la segunda vuelta del próximo 7 de junio su agrupación política "preserva la convergencia" con Juntos por el Perú, el partido de Sánchez, frente a su rival Fujimori, a quien calificó de "japonesa con documento de identidad peruano".

El aliado político de Sánchez afirmó que representa a la mitad del electorado que votó por el candidato izquierdista, que pasó a segunda vuelta con el 12 % de votos válidos en la primera ronda de abril último.

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"Somos nacionalistas, nuestro apoyo es como partido, no estamos por ningún cargo, es el estilo nacionalista generoso", expresó Humala.

El ultranacionalista subrayó que apoya a Sánchez por "una Asamblea Constituyente previo referéndum, la libertad de Castillo, la nacionalización de Camisea" y también para que se esclarezca la toma de la comisaría de Andahuaylas en 2005, un levantamiento que encabezó en esa ciudad andina en 2005 y que provocó la muerte de cuatro policías, por lo cual fue sentenciado a 19 años de prisión.

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Humala aseguró que no ha pedido ningún puesto político a Sánchez a cambio de su apoyo electoral, aunque confirmó que el postulante presidencial le ha ofrecido un ministerio, que él ha anotado, agradece y eventualmente evaluará.

"Me llega al huevo ser ministro", espetó el militar en retiro al ser interpelado por sus posibles pretensiones de cargos dentro de un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

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"En 2006 pasamos por una situación mucho peor, fuimos traicionados por un hermano (Ollanta Humala)", al que supuestamente "la derecha lo aconsejaba" y le pidieron que lo deje en prisión, donde permaneció durante los cinco años de gobierno de su hermano, quien tenía la posibilidad de haberlo indultado como parte de la gracia presidencial que puede dar el jefe de Estado.

Ahora "Ollanta está preso por corrupto, su mujer está fugitiva, estamos orgullosos de lo que hemos hecho", afirmó Humala y aclaró que "Roberto no es Ollanta". EFE

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