Agencias

La Bolsa de París se resiente del repunte de tensiones entre EEUU e Irán y baja un 1,03 %

Guardar

París, 26 may (EFE).- La Bolsa de París se resintió este martes por el repunte de tensiones en la crisis de Oriente Medio, con nuevos bombardeos de Estados Unidos en Irán que no preludian un acuerdo, al menos no con carácter inmediato, y su índice general bajó un 1,03 %.

El CAC-40 cerró en 8.173,11 puntos, lo que significa que en una semana el mercado francés todavía conserva un avance del 2,37 % y en un mes la revalorización ha sido del 0,35 %.

PUBLICIDAD

No obstante, en tres meses, y teniendo en cuenta por tanto el impacto de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el balance es netamente negativo (-5,22 %).

En el frente de los valores, la mayor subida del selectivo fue la del fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que ganó un 3,14 %, aprovechando el impulso del sector.

PUBLICIDAD

Le siguieron en los ascensos el fabricante automovilístico Stellantis (+1,09 %) y la petrolera TotalEnergies (+0,71 %), que sacó partido de un nuevo repunte del barril de crudo ante las incertidumbres sobre el conflicto en Oriente Medio.

También tuvieron ascensos significativos el grupo energético Engie (0,55 %) y el banco Crédit Agricole (0,46 %).

En el otro extremo, las empresas del CAC-40 que se llevaron el mayor varapalo fueron dos de los grandes del negocio del lujo, Hermès (-3,27 %) y Kering (-3,05 %). También LVMH se resintió, pero menos (-1,82 %). Estas empresas se ven afectadas por el deterioro de las expectativas generales del consumo.

Otras caídas notables del día en el selectivo fueron las de la compañía de construcción y concesiones Eiffage (-2,06 %), el laboratorio Eurofins (-2,02 %) y el grupo publicitario Publicis (-1,93 %). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Panamá presenta su lista de 26 con la sorpresa del histórico 'Negrito' Quintero

Infobae

Aumentan a 3.213 los muertos en casi tres meses de conflicto en el Líbano

Infobae

La Bolsa de Milán cae un 0,64 % por las tensiones en Irán y el desplome de Ferrari

Infobae

Pakistán rechaza normalizar las relaciones con Israel ante las intenciones de Trump

Infobae

Explosión en un petrolero en el golfo de Omán, según organismo de monitoreo

Infobae