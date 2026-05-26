La Bolsa de París se resiente del repunte de tensiones entre EEUU e Irán y baja un 1,03 %

París, 26 may (EFE).- La Bolsa de París se resintió este martes por el repunte de tensiones en la crisis de Oriente Medio, con nuevos bombardeos de Estados Unidos en Irán que no preludian un acuerdo, al menos no con carácter inmediato, y su índice general bajó un 1,03 %.

El CAC-40 cerró en 8.173,11 puntos, lo que significa que en una semana el mercado francés todavía conserva un avance del 2,37 % y en un mes la revalorización ha sido del 0,35 %.

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No obstante, en tres meses, y teniendo en cuenta por tanto el impacto de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el balance es netamente negativo (-5,22 %).

En el frente de los valores, la mayor subida del selectivo fue la del fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que ganó un 3,14 %, aprovechando el impulso del sector.

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Le siguieron en los ascensos el fabricante automovilístico Stellantis (+1,09 %) y la petrolera TotalEnergies (+0,71 %), que sacó partido de un nuevo repunte del barril de crudo ante las incertidumbres sobre el conflicto en Oriente Medio.

También tuvieron ascensos significativos el grupo energético Engie (0,55 %) y el banco Crédit Agricole (0,46 %).

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En el otro extremo, las empresas del CAC-40 que se llevaron el mayor varapalo fueron dos de los grandes del negocio del lujo, Hermès (-3,27 %) y Kering (-3,05 %). También LVMH se resintió, pero menos (-1,82 %). Estas empresas se ven afectadas por el deterioro de las expectativas generales del consumo.

Otras caídas notables del día en el selectivo fueron las de la compañía de construcción y concesiones Eiffage (-2,06 %), el laboratorio Eurofins (-2,02 %) y el grupo publicitario Publicis (-1,93 %). EFE

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