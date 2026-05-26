FEMA aprueba 5,5 millones de dólares para reparar daños por desastres en Puerto Rico

San Juan, 26 may (EFE).- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aprobó este martes 5,5 millones de dólares en fondos para proyectos de asistencia pública destinados a comunidades afectadas por desastres naturales en Puerto Rico.

Según el comunicado difundido, los proyectos reembolsados incluyen cerca de 1,2 millones de dólares al Departamento de Educación de Puerto Rico para reparar y reemplazar exteriores, interiores y contenido de edificios por daños tras el huracán Fiona que azotó el archipiélago en 2022.

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Alrededor de 950.000 dólares fueron entregados al municipio de Arecibo, en el norte de Puerto Rico, para reparar y reemplazar exteriores, interiores, instalaciones atléticas, equipos de parques y sitios relacionados por daños tras el huracán María de 2017.

Cerca de 715.000 dólares fueron asignados a la Asociación de Frailes Capuchinos para reparar y reemplazar exteriores e interiores de edificios por daños tras el huracán María y unos 540.000 dólares al municipio de Canóvanas, en el norte, para reparar y reemplazar infraestructura que incluye relleno, alcantarillas, taludes, muros de contención y aleros por daños tras el huracán Fiona.

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El programa de asistencia pública de FEMA está orientado a que las comunidades afectadas puedan restaurar su infraestructura y reducir su vulnerabilidad frente a futuros desastres.

La agencia transfiere los fondos directamente a los territorios, estados y gobiernos locales, que determinan su aplicación según las necesidades concretas de cada comunidad.

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Los proyectos elegibles bajo esta asistencia abarcan la reparación de infraestructura crítica, la restauración de edificios públicos, trabajos viales y el reembolso de gastos de emergencia para preservar la salud y la seguridad de la población.

Esta aprobación se suma a los miles de millones de dólares que FEMA ha destinado a Puerto Rico para su recuperación tras los huracanes María (2017) y Fiona (2022), los dos desastres naturales más devastadores que ha sufrido el territorio en las últimas dos décadas. EFE

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