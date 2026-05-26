Corea del Norte confirma pruebas de misiles balísticos y de crucero junto con artillería

Seúl, 27 may (EFE).- Corea del Norte confirmó este miércoles que realizó una prueba con misiles balísticos y de crucero de precisión, así como cohetes de artillería, bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un, un día después de que Corea del Sur alertara del lanzamiento.

La agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, dijo que Pionyang "analizó y evaluó la capacidad de combate" del armamento durante el lanzamiento del martes, como "parte del plan para la modernización de las fuerzas de artillería y misiles".

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En particular, KCNA destacó que el misil de crucero cuenta con un "sistema de navegación autónomo de ultraprecisión" y con inteligencia artificial (IA) para guiar su trayectoria, pudiendo atacar objetivos certeramente en un radio de 100 kilómetros.

Kim "valoró positivamente" estos misiles, que serán suministrados a las brigadas de artillería posicionadas en la región fronteriza con Corea del Sur, según KCNA.

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El ensayo del martes fue el primero con misiles balísticos desde el 19 de abril, que fue también supervisado por Kim, cuando Pionyang evaluó el rendimiento del misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra y la potencia de una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación.

El lanzamiento norcoreano del martes se produce tras informes de que el presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana, según un funcionario surcoreano de alto rango citado de manera anónima por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, no obstante, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no tenía información que ofrecer por el momento sobre la posible visita de Xi a Pionyang.

Por otro lado, la Administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio del año pasado, ha realizado gestos conciliatorios y ofrecido reactivar contactos con Corea del Norte, algo que el hermético régimen sigue rechazando de manera rotunda. EFE

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